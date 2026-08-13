Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal de un joven en Gran Tarajal

La Guardia Civil ha detenido este jueves a un hombre de 30 años como presunto autor del apuñalamiento que acabó con la vida de un joven de 23 años en Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, Fuerteventura. El arresto se produjo durante la mañana, después de que el cuerpo iniciara su búsqueda tras los hechos ocurridos la tarde-noche del miércoles.

La nueva información facilitada por la Guardia Civil confirma que la agresión se produjo durante una pelea entre dos hombres en la vía pública. En el transcurso del enfrentamiento, la víctima sufrió una herida de arma blanca en el cuello. Por el momento, no han trascendido las causas que desencadenaron la reyerta.

Los sanitarios consiguieron revertir una parada cardiorrespiratoria

El suceso tuvo lugar en la calle Matías López de Gran Tarajal. Tras recibirse la alerta, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 movilizó una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de un médico y un enfermero del centro de salud de la zona.

Cuando los sanitarios llegaron al lugar, comprobaron que el joven se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los profesionales iniciaron maniobras de reanimación básicas y avanzadas y consiguieron revertir la situación.

Una vez estabilizado, el afectado fue trasladado en estado crítico al Hospital General de Fuerteventura. Pese a la asistencia recibida, falleció durante la madrugada de este jueves como consecuencia de las lesiones sufridas. La Guardia Civil confirma en su última comunicación tanto el fallecimiento como que la víctima había resultado herida en el cuello.

El presunto autor, detenido durante la mañana

Desde que tuvo conocimiento de los hechos, la Guardia Civil inició las gestiones necesarias para localizar al presunto responsable de la agresión. La búsqueda concluyó durante la mañana de este jueves con la detención de un hombre de 30 años.

El arrestado será trasladado a dependencias oficiales para continuar con la instrucción de las diligencias, que posteriormente serán remitidas a la autoridad judicial competente.