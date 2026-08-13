Un hombre, muy grave tras ser apuñalado en el cuello en Gran Tarajal
La víctima fue estabilizada por el SUC Canarias y trasladada a un centro hospitalario tras el ataque
Un hombre se encuentra en estado muy grave después de haber sido apuñalado en el cuello en Gran Tarajal, en el municipio majorero de Tuineje. El suceso se produjo en el cruce de las calles Matías López y San Diego, donde la víctima recibió asistencia sanitaria por parte de efectivos del SUC Canarias.
Los sanitarios consiguieron estabilizar al herido en el lugar antes de proceder a su traslado a un centro hospitalario para recibir atención médica.
En el lugar también intervinieron efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil.
El agresor y la víctima se conocían
Según indican testigos, el supuesto agresor y la víctima son vecinos de Gran Tarajal y se conocían previamente.
Estas mismas fuentes apuntan a que la agresión podría estar relacionada con un conflicto anterior por una deuda económica, aunque por el momento no consta confirmación oficial sobre el origen del enfrentamiento.
Las fuerzas de seguridad intervinieron tras el apuñalamiento para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el suceso.
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