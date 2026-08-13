Nueve de los detenidos por tráfico de drogas en Castillo del Romeral ingresan en prisión

Nueve de las once personas detenidas por tráfico de drogas en Castillo del Romeral, al sur de Gran Canaria, han ingresado en prisión provisional a primera hora de la tarde de este jueves, mientras que las otras dos han quedado en libertad con cargos. Los sospechosos fueron apresados en posesión de una importante cantidad de hachís que transportaron hasta la costa canaria a bordo de una lancha neumática con la supuesta intención de venderla en el mercado ilícito.

La presunta organización criminal estaba en el punto de mira de los investigadores desde hacía un tiempo y finalmente cayó en una operación desarrollada de forma conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. Las pesquisas las dirige ahora el magistrado Florencio Barrera Espinel, titular de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, que tomó declaración a todos los apresados.

A los detenidos se les atribuye, de forma indiciaria, un presunto delito de tráfico de sustancias estupefacientes que no causan grave daño a la salud, en una cantidad de notoria importancia y agravada por el uso de una embarcación. El instructor ha decretado, hasta el momento, el secreto de las actuaciones para no interferir en la práctica de diligencias.

Una lancha sospechosa

Las alarmas sonaron en la madrugada del miércoles. Un vecino de la localidad dio aviso a las autoridades porque visualizó la presencia de una embarcación neumática sospechosa encallada en una zona de rocas próxima a la playa.

Agentes de la Benemérita acudieron al cabo de unos minutos para inspeccionar el lugar y averiguar qué podía haber ocurrido. La zodiac se encontraba vacía en ese momento, sin rastro de sus ocupantes ni de ninguna carga en su interior. Sin embargo, pronto empezaron a sospechar que podía estar vinculada con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes.

Lugar donde apareció la lancha encallada este miércoles en Castillo del Romeral. / LP/DLP

Comenzaron en las siguientes horas numerosas pesquisas para arrojar luz a lo sucedido y, sobre todo, dar con los implicados. La principal hipótesis que manejaron desde el primer momento es que los responsables del desembarco habían huido a pie del lugar y se habían llevado con ellos la droga que transportaban.

Finalmente, los investigadores lograron estrechar el cerco hasta dar con los presuntos autores y encontrar los fardos de hachís que habían hecho llegar a la costa por vía marítima. Horas después, pasaron a disposición judicial.

Titoreo en la zona

También ha trascendido un vídeo grabado esa misma noche en un aparcamiento cercano al puerto y relacionado con las detenciones de los principales implicados. Las personas que aparecen en las imágenes se avisan unas a otras por la presencia de policías en el lugar y parece que intentan subirse a un vehículo. En esa misma grabación se escuchan disparos de fondo.

Los agentes recopilan ahora toda la información sobre lo ocurrido y custodian las sustancias incautadas para su posterior pesaje. A falta de practicar esta diligencia, fuentes cercanas a la investigación señalan que se trataría de una cantidad "importante" de droga.