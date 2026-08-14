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Cinco detenidos por secuestrar a un hombre al que vigilaban con un GPS en Las Palmas de Gran Canaria

La Operación Brida ha permitido identificar a los presuntos responsables después de que la víctima fuera golpeada, maniatada y amenazada con un revólver; uno de los arrestados ha ingresado en prisión

Imágenes relacionadas con la Operación Brida, desarrollada tras la detención ilegal de un hombre en Gran Canaria

Imágenes relacionadas con la Operación Brida, desarrollada tras la detención ilegal de un hombre en Gran Canaria / Policía Nacional

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Bruno Betancor

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por su presunta participación en el secuestro de un hombre cuyos movimientos habrían controlado previamente mediante un dispositivo GPS colocado en su vehículo. Uno de los arrestados ha ingresado en prisión por orden judicial.

La investigación, denominada Operación Brida, ha sido desarrollada por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Los hechos se remontan al 19 de marzo de 2025, cuando la víctima fue abordada en una calle del barrio de Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria. Tres individuos vestidos de negro y con el rostro parcialmente oculto presuntamente la golpearon y la introdujeron por la fuerza en una furgoneta.

Maniatado y amenazado con un arma

Una vez dentro del vehículo, los asaltantes maniataron al hombre, le taparon la boca con cinta americana y lo amenazaron con un arma de fuego tipo revólver.

La víctima fue trasladada posteriormente hasta otro punto de Gran Canaria, donde permaneció retenida durante un periodo de tiempo cuya duración no ha sido precisada.

Imágenes relacionadas con la Operación Brida, desarrollada tras la detención ilegal de un hombre en Gran Canaria

Imágenes relacionadas con la Operación Brida, desarrollada tras la detención ilegal de un hombre en Gran Canaria / Policía Nacional

Durante el recorrido, los presuntos autores habrían cambiado al hombre de vehículo. Finalmente, lo dejaron en libertad en el municipio de Telde después de sustraerle el teléfono móvil y las llaves de un automóvil de alta gama.

Una furgoneta con matrícula falsa

Las pesquisas permitieron localizar la primera furgoneta supuestamente utilizada durante el secuestro. El vehículo se encontraba estacionado en una zona de la capital grancanaria y llevaba una matrícula falsa perteneciente a otro automóvil de características similares.

Los agentes encontraron en su interior distintos efectos que fueron analizados e incorporados a la investigación.

Uno de los principales indicios apareció en los bajos del vehículo de la víctima. Allí, los investigadores localizaron un dispositivo GPS que presuntamente había sido instalado para controlar sus movimientos.

Imágenes relacionadas con la Operación Brida, desarrollada tras la detención ilegal de un hombre en Gran Canaria

Imágenes relacionadas con la Operación Brida, desarrollada tras la detención ilegal de un hombre en Gran Canaria / Policía Nacional

Las gestiones realizadas por la UDEV permitieron identificar y detener a cinco personas supuestamente relacionadas con los hechos.

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Una vez concluidas las diligencias policiales, los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. El juzgado decretó el ingreso en prisión de uno de ellos, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente el suceso.

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