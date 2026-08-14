Detenido en el aeropuerto de Gran Canaria con casi ocho kilos de marihuana ocultos en su equipaje

La Guardia Civil del Aeropuerto de Gran Canaria, en el marco de las funciones de Resguardo Fiscal del Estado y bajo la dependencia funcional de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales, ha detenido a un pasajero que transportaba casi ocho kilogramos de marihuana en su equipaje.

La actuación se produjo a la llegada de un vuelo procedente del continente europeo y con origen en un país no perteneciente a la Unión Europea. Durante los controles habituales que se realizan en las instalaciones aeroportuarias para prevenir delitos relacionados con el contrabando y el tráfico de sustancias estupefacientes, los agentes detectaron una actitud que despertó sospechas y motivó una inspección más exhaustiva.

Halladas varias bolsas con sustancia vegetal en una maleta

Tras identificar al viajero, los agentes llevaron a cabo una revisión minuciosa de su equipaje. En el interior de una de las maletas localizaron varias bolsas que contenían una sustancia vegetal, además de otros elementos presuntamente relacionados con la actividad ilícita investigada.

Una vez intervenido el material, se realizaron las comprobaciones y análisis correspondientes para determinar la naturaleza de la sustancia encontrada. Los resultados confirmaron que se trataba de marihuana, con un peso cercano a los ocho kilogramos.

El varón arrestado quedó a disposición judicial tras la intervención de la droga

Según destaca la Guardia Civil, la cantidad intervenida y las circunstancias del transporte evidencian la gravedad de los hechos, al tratarse de una sustancia cuya introducción y comercialización en España está prohibida fuera de los cauces legalmente establecidos.

Investigación por un delito contra la salud pública

Como consecuencia de esta actuación, el pasajero fue arrestado como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.

Tanto el detenido como la droga intervenida fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde, que se encargará de continuar con las diligencias judiciales correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales.

Controles para combatir el tráfico de drogas en los aeropuertos

La intervención pone de relieve el papel que desempeñan los controles desarrollados conjuntamente por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en los principales puntos de entrada al territorio nacional.

Estas actuaciones tienen como objetivo detectar actividades ilícitas vinculadas tanto a infracciones fiscales como a delitos relacionados con el tráfico de drogas y otras formas de criminalidad organizada.