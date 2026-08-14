La Policía Local de Tías intensifica los controles y denuncia a dos locales por vender alcohol a menores de edad

La Policía Local de Tías ha denunciado a los responsables de dos establecimientos hosteleros ubicados en Puerto del Carmen por presuntas infracciones relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y el desarrollo de la actividad comercial fuera del horario autorizado.

Las actuaciones se enmarcan dentro del refuerzo de los dispositivos de vigilancia y control que el Ayuntamiento de Tías mantiene durante la temporada estival, una época en la que aumenta considerablemente la presencia de residentes y visitantes en las principales zonas turísticas del municipio.

Según ha informado el consistorio, los controles se están desarrollando especialmente en áreas de gran afluencia de personas y en el entorno de locales de ocio, restauración y establecimientos comerciales, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y reforzar la seguridad ciudadana.

Detección de irregularidades relacionadas con menores

Durante uno de los operativos realizados recientemente, los agentes detectaron diversas situaciones relacionadas con la venta y el consumo de bebidas alcohólicas que afectaban a menores de edad.

Tras realizar las comprobaciones correspondientes, la Policía Local procedió a tramitar las denuncias contra los responsables de dos establecimientos por presuntas infracciones. Además de los hechos relacionados con el acceso de menores al alcohol, también se detectaron posibles incumplimientos vinculados al desarrollo de la actividad fuera de los horarios permitidos.

Las denuncias seguirán ahora el procedimiento administrativo correspondiente para determinar las posibles responsabilidades derivadas de los hechos investigados.

La protección de los menores, una prioridad municipal

El alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, ha señalado que la protección de los menores y el respeto a la normativa vigente constituyen dos de las prioridades del Ayuntamiento.

El regidor destacó que durante los meses de verano se intensifican las labores de vigilancia y control por parte de la Policía Local debido al incremento de actividad que registra el municipio, especialmente en Puerto del Carmen, uno de los principales destinos turísticos de Lanzarote.

Asimismo, recordó la importancia de impedir que los menores tengan acceso a bebidas alcohólicas y subrayó la necesidad de que los establecimientos desarrollen su actividad respetando los horarios establecidos por la normativa.

Controles para garantizar la convivencia y la seguridad

Desde el Ayuntamiento se insiste en que este tipo de actuaciones tienen un carácter preventivo y buscan garantizar la convivencia ciudadana, la seguridad y el cumplimiento de las normas.

La administración local considera que la supervisión de los establecimientos de ocio resulta especialmente importante durante los periodos de mayor afluencia turística, cuando se incrementa la actividad nocturna y la presencia de jóvenes en espacios públicos y privados.

Además, el consistorio ha puesto en valor el trabajo que realizan los agentes de la Policía Local durante la temporada alta, cuando la carga de trabajo aumenta debido a la celebración de eventos, el crecimiento de visitantes y la intensificación de la actividad comercial y de ocio.

Importancia de la colaboración ciudadana

El Ayuntamiento también ha recordado que la colaboración de empresarios, trabajadores de los establecimientos y ciudadanía resulta fundamental para garantizar entornos seguros y responsables.

La normativa española prohíbe la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad, una medida que busca proteger la salud y el desarrollo de los jóvenes. Las administraciones públicas desarrollan periódicamente campañas de sensibilización y control para prevenir estas conductas y fomentar hábitos de ocio responsables.