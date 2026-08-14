Trasladan en helicóptero a una niña de 12 años por un ahogamiento en la playa de Anfi

Una niña de 12 años ha sido trasladada en helicóptero con pronóstico grave después de sufrir un ahogamiento incompleto en la playa de Anfi del Mar, situada en el municipio de Mogán. El incidente tuvo lugar a primera hora de la tarde de este viernes y requirió la presencia de un amplio dispositivo de emergencias para atender a la víctima.

La alerta llegó sobre las 13.23 horas al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias. Personal de salvamento informaba de que habían rescatado a una menor del mar con signos de ahogamiento.

Traslado al centro hospitalario

Tras la llamada, se activaron los servicios necesarios para atender el incidente. El enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC) habló con el alertante y, con la información recabada, asignó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, así como un helicóptero medicalizado, que se desplazaron al lugar del accidente.

A su llegada, el personal sanitario valoró y asistió a la víctima, que debido al pronóstico grave de las lesiones que presentaba tuvo que ser trasladada por aire a la helisuperficie del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria para su ingreso en el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

Toma del helicóptero

En el sector de extinción, salvamento y rescate, se realizaron las gestiones necesarias para localizar un punto de toma del helicóptero, que finalmente fue en la misma playa. Además, bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria aseguraron que la maniobra se completara de forma correcta.

En el sector de seguridad, la Policía Local y a la Guardia Civil se trasladaron hasta el lugar y los agentes se encargaron de asegurar la zona y se hicieron cargo de las diligencias.