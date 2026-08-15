Un conductor ebrio destroza una marquesina y arranca un árbol en Las Palmas de Gran Canaria: "Podría haber sido una tragedia"

Un accidente de tráfico ocurrido este sábado en el barrio de La Minilla, en Las Palmas de Gran Canaria, se saldó con importantes daños materiales después de que un vehículo impactara a gran velocidad contra una marquesina y un árbol, según ha informado la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

Como consecuencia de la colisión, la estructura de la parada de guaguas quedó seriamente dañada y el árbol fue arrancado por la fuerza del impacto. A pesar de la violencia del accidente, el conductor resultó ileso, sin que se hayan comunicado daños personales a otras personas.

El conductor dio positivo en alcohol

Tras la intervención policial, los agentes practicaron al conductor la correspondiente prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo. La Policía Local ha destacado que las circunstancias del siniestro pudieron haber tenido consecuencias mucho más graves, especialmente si en ese momento hubiera habido peatones o usuarios esperando en la marquesina.

El suceso vuelve a poner el foco sobre los riesgos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de accidentes de tráfico graves en las carreteras españolas.