Ingresa en prisión tras matar a un conocido en Fuerteventura porque no le prestó 25 euros

El magistrado instructor ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para Maykel D., el hombre de 28 años detenido por matar de una puñalada en el cuello a Said O. en una calle de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje (Fuerteventura).

El presunto autor del crimen, que fue apresado en la mañana del jueves, apenas unas horas después del ataque, guardó silencio este sábado durante el pase a disposición judicial. El titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario, Javier Fraga, ha abierto una invetigación por un presunto delito de homicidio.

El atacante, según se desprende de las diligencias practicadas hasta la fecha, habría acuchillado a la víctima, un joven de 23 años y nacionalidad magrebí, después de encontrársela por la calle y que se negara a prestarle 25 euros. El perjudicado falleció horas después de la agresión como consecuencia de las lesiones sufridas.

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