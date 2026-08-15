Ingresa en prisión tras matar a un conocido en Fuerteventura porque no le prestó 25 euros
El presunto autor del homicidio, Maykel D., guardó silencio ante el magistrado instructor durante el pase a disposición judicial celebrado este sábado
El magistrado instructor ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para Maykel D., el hombre de 28 años detenido por matar de una puñalada en el cuello a Said O. en una calle de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje (Fuerteventura).
El presunto autor del crimen, que fue apresado en la mañana del jueves, apenas unas horas después del ataque, guardó silencio este sábado durante el pase a disposición judicial. El titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario, Javier Fraga, ha abierto una invetigación por un presunto delito de homicidio.
El atacante, según se desprende de las diligencias practicadas hasta la fecha, habría acuchillado a la víctima, un joven de 23 años y nacionalidad magrebí, después de encontrársela por la calle y que se negara a prestarle 25 euros. El perjudicado falleció horas después de la agresión como consecuencia de las lesiones sufridas.
Habrá ampliación.
- Cocaína, lorazepam o ketamina: Las Palmas de Gran Canaria amplía el control de drogas al volante
- Rafa Cruz, un debut a lo Pedri en la UD Las Palmas y el alucine: 'Lo de este pibe es de locos
- Horkas ya es historia en la UD Las Palmas: traspaso a los Emiratos y fin del culebrón
- Homicidio en Fuerteventura: apuñala a un conocido en el cuello porque se negó a prestarle 25 euros
- La ampliación del centro comercial El Tablero con 14 locales genera nuevos 50 empleos en San Bartolomé de Tirajana
- La Avenida Marítima tendrá una salida provisional al Puerto de Las Palmas para aliviar Belén María
- El Benevento se entromete en la 'operación Cherubini' y todo listo para el 'Horkazo' en la UD Las Palmas
- Multan a un policía por no impedir un consumo de cocaína en Gran Canaria: prestó su carnet profesional para preparar la droga