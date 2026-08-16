Cuatro senderistas encuentran un cadáver en una cueva de Mogán

Cuatro senderistas paseaban en la mañana de este domingo por una cueva situada en la zona de la playa de Mogán, un lugar frecuentado por turistas que recibe miles de visitas cada año, cuando se toparon de frente con el cadáver de un varón. Tras el hallazgo, dieron aviso a los servicios de emergencias, que comenzaron las pesquisas necesarias para averiguar las circunstancias del deceso.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, que trata de discernir, en primer lugar, la identidad de la víctima para poder dar aviso así a sus familiares. Las siguientes diligencias pretenden determinar las causas por las que se produjo el fallecimiento.

Médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses acudieron hasta el lugar junto al juez de guardia y los agentes intervinientes para realizar el levantamiento del cadáver. La práctica de la autopsia, cuyos resultados están previstos para los próximos días, será fundamental para arrojar luz a lo sucedido.

Signos de violencia

Las primeras hipótesis apuntan a una posible muerte violenta o por autolisis, según aseguran fuentes cercanas a la investigación. Sin embargo, las indagaciones continúan abiertas y no se descarta ninguna posibilidad.

Los viandantes que localizaron a la víctima dieron aviso de inmediato al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, que desplegó los recursos necesarios para atender el incidente.

Confirmación del fallecimiento

Sin embargo, los sanitarios que acudieron al lugar no pudieron hacer nada más que confirmar el fallecimiento del varón. Se desconoce cuánto tiempo permaneció en el interior de la cavidad rocosa antes de ser encontrado por las cuatro personas.

En el mismo municipio desapareció en mayo de este año un varón de 39 años y de nombre Raúl de la Nuez, pero los investigadores descartan que se tratase del cuerpo del hombre hallado en la cueva. La identidad real de la víctima no se ha dado a conocer hasta el momento.