La Guardia Civil interviene en el Sur de Tenerife trece toneladas de gas de la risa

La Guardia Civil interviene en el Sur de Tenerife trece toneladas de óxido nitroso, también conocido como gas de la risa.

Este producto es una droga que está alcanzando una gran aceptación entre jóvenes en zonas de ocio nocturno, como Verónicas, por ejemplo.

Los trece mil kilos de esta sustancia estupefaciente suponen la segunda mayor aprehensión que se ha realizado hasta ahora en Europa.

Seis arrestados

La Guardia Civil desarticula en el Sur de Tenerife una organización criminal dedicada a la importación, almacenamiento y distribución ilegal de óxido nitroso o "gas de la risa", sustancia empleada como droga recreativa.

En la operación se ha detenido a seis personas y se ha investigado a otras seis más.

Intervenidas 13 toneladas del gas de la risa en el Sur de Tenerife / Guardia Civil

La operación Centro se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del consumo de “gas de la risa” en diferentes zonas de ocio del Sur de la isla.

La investigación permitió descubrir la existencia de una estructura criminal jerarquizada, integrada por un núcleo directivo de carácter familiar, con una rama dedicada a la logística y recepción de la mercancía procedente del extranjero, y otra de distribución final en la isla.

En tres municipios

Como resultado de las actuaciones, y en el marco de cuatro registros simultáneos y sucesivos realizados en los municipios tinerfeños de Arona, Adeje y Granadilla de Abona, se han detenido seis personas y se han investigado otras seis más, como presuntas autoras de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tráfico de sustancias nocivas para la salud y blanqueo de capitales.

Durante los registros, los agentes intervinieron 10.394 recipientes de óxido nitroso con un peso de casi 13.000 kilos.

También hallaron 63.500 euros y 1.000 libras esterlinas en efectivo; aproximadamente 213 gramos de cocaína; 599 gramos de hachís; 1,4 kilos de marihuana y 46 gramos de la sustancia conocida como "Tusi" (mezcla de diferentes sustancias psicoactivas), además de otras sustancias también de naturaleza estupefaciente: pastillas, hongos, cápsulas y preparados comestibles con cannabinoides.

Intervenidas 13 toneladas del gas de la risa en el Sur de Tenerife / Guardia Civil

Armas blancas

Asimismo, se han intervenido cinco armas de fuego simuladas y ocho armas blancas, entre ellas varias hachas, dispositivos electrónicos y abundante documentación relacionada con los hechos investigados.

Las diligencias practicadas apuntan a la existencia de una estructura criminal con funciones claramente definidas, dedicada a la importación del gas en la isla de Tenerife, su recepción y almacenamiento en distintos inmuebles, y su posterior distribución y venta a través de una red de suministro en la isla.

Las actuaciones han sido desarrolladas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Playa de las Américas bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Arona y a instancias de la Fiscalía Delegada Antidroga de Arona.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

El consumo

El óxido nitroso se suele consumir mediante globos. Una pequeña cápsula da para inflar cinco o seis globos, mediante un sifón.

El globo se pone en la boca y se inhala el gas. Es una droga muy barata y su efecto tampoco dura demasiado tiempo.

Los centros comerciales Verónicas, en Playa de las Américas son un claro ejemplo de la proliferación del consumo de esta sustancia, que no genera dependencia.

Distribución

A veces, el óxido nitroso suele ser distribuido por vendedores ambulantes de origen subsahariano que también venden heroína y cocaína a los turistas en las calles de Las Américas.

En otras ocasiones, son camareros de algún local de ocio nocturno quien proporciona el gas de la risa a los consumidores.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife