Dos heridos, entre ellos una niña de 7 años, tras caer un vehículo por un barranco en Telde

Un hombre de 42 años y una niña de 7 años resultaron heridos este sábado por la noche después de que el vehículo en el que viajaban se saliera de la vía y se precipitara por un barranco en Telde, Gran Canaria. El accidente tuvo lugar en la carretera GC-100, a la altura de Cuatro Puertas, y el coche terminó volcado sobre su techo con ambos ocupantes en el interior.

El incidente se produjo alrededor de las 23:00 horas del 15 de agosto de 2026. A esa hora, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que advertía de la salida de vía y posterior caída del vehículo por un desnivel de aproximadamente 40 metros.

Los bomberos tuvieron que excarcelar a uno de los ocupantes

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que asumieron las labores de rescate y salvamento. El vehículo había quedado en una posición invertida y uno de los ocupantes, el adulto, permanecía atrapado entre los asientos y el techo del coche.

Los bomberos llevaron a cabo las maniobras necesarias para excarcelar al hombre, que quedo atrapado entre los sillones y el techo del coche, mientras el personal sanitario colaboraba en el rescate debido al estado que presentaba el herido.

Además del Consorcio de Emergencias, en el dispositivo intervinieron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil y Protección Civil.

Un hombre de 42 años sufrió politraumatismos graves

El dispositivo sanitario desplegado por el SUC estuvo compuesto inicialmente por dos ambulancias medicalizadas y una ambulancia de soporte vital básico. Los recursos se trasladaron hasta el lugar después de que el coordinador sanitario recibiera la información disponible sobre el accidente.

Una vez allí, los profesionales sanitarios atendieron a los dos ocupantes del vehículo y colaboraron con los bomberos durante la excarcelación del adulto.

El hombre, de 42 años, presentaba inicialmente politraumatismos de carácter grave, salvo complicaciones. Después de recibir asistencia en el lugar, fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

La segunda persona afectada era una niña de 7 años, que presentaba heridas en la cara y en la cabeza. En su caso, fue evacuada al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias en una ambulancia de soporte vital básico, que fue medicalizada con el médico de la segunda ambulancia de soporte vital avanzado desplazada hasta el lugar del accidente.

La Guardia Civil instruye el atestado

La Guardia Civil también participó en el dispositivo desplegado tras la caída del vehículo. Los agentes se desplazaron hasta la zona del accidente y se hicieron cargo de las actuaciones relacionadas con la investigación del suceso y de la elaboración del correspondiente atestado.