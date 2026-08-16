Un motorista resulta herido grave tras sufrir una caída en el sur de Gran Canaria

Un motorista de 58 años resultó herido de carácter grave este domingo después de sufrir una caída mientras circulaba por el entorno de Diseminado de La Plata, en dirección a Ayacata, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 10:56 horas del 16 de agosto de 2026, después de que se comunicara la caída del motorista.

En la intervención para atender la emergencia participaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria, Policía Local, Guardia Civil y Cuerpo General de la Policía Canaria.

El SUC movilizó un helicóptero medicalizado

Ante la gravedad de las lesiones, el SUC movilizó hasta la zona una ambulancia medicalizada, otra de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

Los primeros auxilios fueron prestados por el médico y el enfermero del Centro de Salud de Tunte, que se desplazaron hasta el lugar a bordo de la ambulancia de soporte vital básico del SUC.

Los profesionales sanitarios atendieron al motorista, que presentaba una fractura de carácter grave en una de sus extremidades inferiores, salvo complicaciones.

Una vez estabilizado, se decidió realizar su evacuación por vía aérea debido a las características de las lesiones y a la intervención de un recurso medicalizado. El helicóptero del SUC trasladó al herido al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde quedó a disposición de los servicios sanitarios.

La Policía aseguró la zona para el aterrizaje del helicóptero

El dispositivo también contó con la intervención de varios cuerpos de seguridad. La Policía Local y la Guardia Civil fueron activadas por el 112 y acudieron al lugar del accidente.

Los agentes de la Guardia Civil se encargaron, entre otras actuaciones, de asegurar la zona para permitir la toma del helicóptero medicalizado y de realizar las diligencias correspondientes sobre el incidente.

También participaron agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria, que tuvieron conocimiento de la caída del motorista y alertaron al 112. Posteriormente, colaboraron con el resto de efectivos para garantizar que la llegada y toma de la aeronave sanitaria se desarrollara con seguridad.