Un vehículo cae por un barranco en Fagajesto, en el norte de Gran Canaria, y provoca un conato de incendio

Un vehículo se ha precipitado en la mañana de este domingo por un barranco de Fagajesto, en el municipio grancanario de Gáldar, y se ha incendiado provocando un conato de incendio en la zona, señalan fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias. La sala del Cecoes recibió la alerta del accidente a las 9.30 horas.

Al lugar del suceso se han desplazado dos helicópteros, uno del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias y otro medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de una ambulancia medicalizada del SUC y bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. Los recursos de emergencias intervienen en este momento en el lugar.

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