Un vehículo cae por un barranco en Fagajesto, en el norte de Gran Canaria, y provoca un conato de incendio
El siniestro movilizó dos helicópteros del Gobierno de Canarias y del SUC, además de bomberos y una ambulancia medicalizada en la zona del suceso en el municipio de Gáldar
Un vehículo se ha precipitado en la mañana de este domingo por un barranco de Fagajesto, en el municipio grancanario de Gáldar, y se ha incendiado provocando un conato de incendio en la zona, señalan fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias. La sala del Cecoes recibió la alerta del accidente a las 9.30 horas.
Al lugar del suceso se han desplazado dos helicópteros, uno del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias y otro medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de una ambulancia medicalizada del SUC y bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. Los recursos de emergencias intervienen en este momento en el lugar.
Habrá ampliación.
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