Un atraco en una joyería de Vecindario moviliza a Policía Local y Guardia Civil
Tres individuos asaltaron la Joyería Méndez e Hijos, en la Avenida de Canarias; testigos aseguran haber oído detonaciones, aunque este extremo no está confirmado
Un atraco registrado en las últimas horas de la tarde de este lunes 17 de agosto ha obligado a movilizar a la Policía Local y la Guardia Civil en Vecindario, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana.
El asalto se produjo en la Joyería Méndez e Hijos, situada en el número 209 de la Avenida de Canarias, una de las principales vías comerciales de la localidad. En el atraco habrían participado varios individuos.
En el exterior del establecimiento quedaron visibles las señales de lo ocurrido: cristales esparcidos por el suelo y la reja de seguridad bajada hasta aproximadamente la mitad.
Testigos aseguran haber escuchado detonaciones
Uno de los aspectos que más inquietud ha generado entre quienes se encontraban en la zona es el relato de varios testigos presenciales, que aseguran haber escuchado detonaciones durante el asalto.
Por el momento, este extremo no ha sido confirmado oficialmente, por lo que se desconoce si se produjo algún disparo o cuál pudo ser el origen de los sonidos escuchados.
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