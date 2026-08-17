Cae en Tenerife una red con 13 toneladas de ‘gas de la risa’

La Guardia Civil ha asestado uno de los mayores golpes registrados en Europa contra la distribución de óxido nitroso, conocido popularmente como ‘gas de la risa’, tras intervenir casi 13 toneladas de esta sustancia en el sur de Tenerife.

El operativo se saldó con seis personas detenidas y otras seis investigadas, además de 10.394 recipientes de óxido nitroso, dinero en efectivo, cocaína, hachís, marihuana, ‘Tusi’, armas blancas y cinco armas de fuego simuladas.

La investigación apunta a una organización con una estructura definida que se encargaba de importar el gas desde el extranjero, almacenarlo en distintos inmuebles y distribuirlo posteriormente por la Isla, especialmente en zonas de ocio del sur de Tenerife.

El consumo en zonas de ocio puso a los agentes sobre la pista

La denominada operación ‘Centro’ comenzó después de que la Guardia Civil tuviera conocimiento del consumo de óxido nitroso en diferentes zonas de ocio del sur de Tenerife.

Las pesquisas permitieron avanzar desde esos primeros indicios hasta una estructura mucho mayor de lo que inicialmente podía sospecharse. Según la investigación, la organización estaba jerarquizada y contaba con un núcleo directivo de carácter familiar.

A partir de ahí se distribuían las funciones. Una rama se encargaba de la logística y la recepción de la mercancía procedente del extranjero, mientras que otra asumía su distribución final en Tenerife.

Cuatro registros en Arona, Adeje y Granadilla

El operativo culminó con cuatro registros realizados de manera simultánea y sucesiva en Arona, Adeje y Granadilla de Abona.

Los agentes detuvieron a seis personas e investigaron a otras seis por su presunta relación con delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tráfico de sustancias nocivas para la salud y blanqueo de capitales.

Pero fue al entrar en los inmuebles cuando quedó al descubierto la dimensión de la operación. La Guardia Civil localizó 10.394 recipientes de óxido nitroso, con un peso total cercano a los 13.000 kilos.

La cantidad convierte la intervención, según el cuerpo armado, en la segunda mayor aprehensión de este tipo realizada en Europa.

Dinero, cocaína, hachís, marihuana y ‘Tusi’

El ‘gas de la risa’ no fue lo único que apareció durante los registros. Los agentes intervinieron 63.500 euros y 1.000 libras esterlinas en efectivo.

También localizaron aproximadamente 213 gramos de cocaína, 599 gramos de hachís, 1,4 kilos de marihuana y 46 gramos de ‘Tusi’.

A ese material se sumaron pastillas, hongos, cápsulas y preparados comestibles con cannabinoides, además de otras sustancias estupefacientes.

Cinco armas simuladas, hachas y documentación

Los registros revelaron además otro elemento que llamó la atención de los investigadores.

La Guardia Civil intervino cinco armas de fuego simuladas y ocho armas blancas, entre ellas varias hachas. Los agentes se incautaron igualmente de dispositivos electrónicos y abundante documentación que ahora forma parte de la investigación.

Todo ese material deberá ayudar a reconstruir el funcionamiento de una red que, según las diligencias practicadas hasta el momento, disponía de diferentes inmuebles para recibir, almacenar y preparar la distribución del óxido nitroso.

Una red organizada para abastecer Tenerife

La investigación sitúa el centro de la actividad en una organización con tareas claramente diferenciadas. La mercancía llegaba a Tenerife desde el extranjero y era recibida por una parte del grupo. Posteriormente se almacenaba en diferentes propiedades y otra rama se ocupaba de introducirla en su red de distribución y venta en la Isla.

La operación ha sido desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Playa de las Américas, bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Arona y a instancias de la Fiscalía Delegada Antidroga de Arona.

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Y el caso todavía no está cerrado. La investigación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones, después de una intervención que ha dejado una cifra especialmente gráfica: casi 13 toneladas de ‘gas de la risa’ acumuladas en más de 10.000 recipientes en el sur de Tenerife.