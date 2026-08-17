Un coche choca contra dos vehículos y acaba ardiendo en Costa Teguise

Un accidente ocurrido a primera hora de este lunes en Costa Teguise terminó con un vehículo completamente incendiado y una conductora trasladada al hospital.

El siniestro se produjo en la avenida de Las Palmeras alrededor de las 06.25 horas. Según la información disponible, el vehículo que posteriormente ardió chocó contra otro coche que se encontraba estacionado y este, a su vez, terminó impactando contra un tercer automóvil.

Las llamas obligaron a intervenir a los servicios de emergencia y a cerrar temporalmente uno de los carriles hasta que la zona pudo quedar asegurada.

El coche terminó envuelto en llamas tras la colisión

Cuando los efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias llegaron al lugar, se encontraron con el vehículo afectado por el fuego.

La secuencia del accidente había implicado a tres coches: el primero chocó contra un automóvil estacionado y el golpe desplazó este segundo vehículo hasta alcanzar a un tercero.

Imagen de los hechos. / La Provincia

Los equipos de emergencia utilizaron agua y espuma para extinguir el incendio.

La conductora fue trasladada al hospital

La mujer que conducía el vehículo fue atendida inicialmente en el lugar del accidente.

Posteriormente, una ambulancia de Soporte Vital Básico del Servicio de Urgencias Canario procedió a su traslado al hospital para recibir asistencia médica.

En el dispositivo participaron también agentes de la Policía Local y la Guardia Civil.

El accidente obligó a cortar un carril

Una vez sofocadas las llamas, los efectivos retiraron el vehículo de la zona de circulación.

También realizaron labores para dejar la vía en condiciones de seguridad antes de proceder a su reapertura.

El accidente provocó así una escena especialmente llamativa a primera hora de la mañana en una de las principales vías de Costa Teguise: tres vehículos implicados, uno de ellos en llamas y un carril temporalmente cerrado.