Detenido por presuntamente provocar un incendio en una vivienda de La Paterna tras amenazar a sus moradores

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre como presunto responsable del incendio de una vivienda en el barrio de La Paterna, ocurrido el pasado 28 de julio. El arrestado está investigado por un supuesto delito de daños después de que las pesquisas apuntaran a que el fuego pudo ser provocado de forma intencionada.

El incendio se declaró alrededor de las 21.30 horas en una vivienda de un edificio del barrio capitalino. La gran cantidad de humo generó alarma entre los vecinos y dificultó inicialmente el acceso de los servicios de emergencia al inmueble afectado.

Antes de su llegada, uno de los residentes del edificio trató de combatir las llamas con varios extintores. El hombre terminó afectado por inhalación de humo y tuvo que recibir asistencia sanitaria.

El salón quedó completamente calcinado

Una vez sofocado el fuego, los agentes pudieron entrar en la vivienda y comprobaron que las llamas se habían originado en el salón, que quedó completamente calcinado.

El incidente también dejó a varias personas afectadas por inhalación de humo. Entre ellas se encontraban dos menores de corta edad, que tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios.

Las primeras declaraciones recabadas en el lugar llevaron a los investigadores a contemplar la posibilidad de que el incendio no hubiese sido accidental.

Según relataron los moradores, poco antes de iniciarse el fuego había acudido a la vivienda un hombre al que conocían. Este les habría pedido «algo para fumar» y, tras recibir una respuesta negativa, presuntamente los amenazó con regresar para prender fuego al domicilio.

Un testigo habría escuchado las amenazas

La versión de los residentes fue respaldada inicialmente por otro testigo, que aseguró haber escuchado al sospechoso realizar amenazas relacionadas con incendiar la vivienda.

A partir de estos indicios, los agentes iniciaron las gestiones necesarias para determinar la identidad del hombre. La investigación incluyó también el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio, en las que los policías pudieron reconocer al investigado.

Los testimonios y las imágenes permitieron establecer una línea de investigación que apuntaba a que el incendio podría haber sido provocado intencionadamente, en consonancia con las amenazas que supuestamente se produjeron momentos antes.

Detenido y puesto a disposición judicial

Finalmente, los agentes localizaron y arrestaron al sospechoso como presunto autor de un delito de daños. Tras completar las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

La Policía Nacional recuerda que cualquier persona que disponga de información o indicios sobre posibles actividades delictivas puede comunicarlos de forma confidencial a través de sus canales oficiales de colaboración ciudadana.