Dos personas son detenidas por robar más de dos toneladas de cobre a una empresa eléctrica de Gran Canaria

Dos hombres han sido detenidos y otras cuatro personas están siendo investigadas por su presunta implicación en una red criminal dedicada al robo, falsificación y receptación de cableado de cobre en las instalaciones de una empresa de red eléctrica en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en la estación satelital ubicada en Los Corralillos —Agüimes—, con más de dos toneladas de metal sustraído. La entidad víctima de los hechos tasa el material y la reposición de los daños causados a la infraestructura en un total de 71.433 euros. Los robos se desarrollaron entre marzo y julio.

La denominada Operación Intelsat, enmarcada en el Plan Nacional contra el Robo de Cobre, comenzó tras las inspecciones del Equipo ROCA de la Guardia Civil en empresas gestoras de residuos. Los agentes se percataron de un particular que realizaba un enorme volumen de ventas de cobre: un total de 2.120 kilos de metal. Los investigadores comprobaron que el producto vendido era cableado de telecomunicaciones restringido y contactaron con la empresa víctima, quien confirmó que sufría de robos continuados de material en sus instalaciones.

Los criminales utilizaban un sello fraudulento para emitir justificantes de procedencia falsos y engañar a las chatarrerías

El avance de las pesquisas determinó la existencia de un grupo organizado, cuyo presunto cabecilla acudía a distintas chatarrerías de Gran Canaria acompañado siempre de otros colaboradores, haciendo uso de furgonetas industriales de alquiler para trasladar los grandes volúmenes de carga.

A pesar de la investigación de los agentes, los autores no cesaron en su actividad delictiva, introduciéndose nuevamente en el recinto para robar más cableado y pletinas.

La Guardia Civil, ante estos hechos, coordinó un operativo con el Puesto Principal de Agüimes, con el que consiguieron intervenir una furgoneta el pasado mes de junio. Fruto de esta actuación, fue detenido el primero de los implicados y se incautó un sello fraudulento utilizado por los criminales para emitir justificantes de procedencia falsos, para engañar de forma documental a las básculas de las empresas recuperadoras.

Cómplices en la chatarrería

La investigación también reveló que algunos empleados de una nave recuperadora habrían ignorado deliberadamente la procedencia ilícita de un material cuyo comercio está prohibido para particulares, pudiendo haber incurrido en un presunto delito de receptación como persona jurídica.

La operación concluyó con la detención de dos personas y la investigación de otras dos por delito continuado de robo con fuerza, falsedad documental y estafa, además de otras dos investigaciones a los empleados de la chatarrería por el delito de receptación.