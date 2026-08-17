Evacuado en helicóptero un hombre herido grave tras sufrir un golpe de mar en La Graciosa
El afectado, de unos 50 años, fue rescatado del agua en la playa de Las Conchas y trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa
Un hombre de unos 50 años ha resultado herido de carácter grave este lunes después de sufrir un golpe de mar en la playa de Las Conchas, en La Graciosa.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la alerta a las 13.06 horas. Según la información facilitada por los servicios de emergencias, el afectado había sido rescatado del agua y necesitaba asistencia sanitaria.
El 112 activó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario y al equipo médico de Atención Primaria del centro de salud de La Graciosa.
Los sanitarios asistieron y estabilizaron al hombre, que presentaba un traumatismo de carácter grave.
Debido a la gravedad de las lesiones, el Grupo de Emergencias y Salvamento movilizó un helicóptero para evacuarlo hasta la helisuperficie del Consorcio de Seguridad y Emergencias en Arrecife.
Desde allí fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC hasta el Hospital Doctor José Molina Orosa.
Los bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote y La Graciosa colaboraron con el resto de los recursos tanto en La Graciosa como en Lanzarote.
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