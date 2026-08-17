Hallan sin vida a Pedro Pablo, desaparecido en Gran Canaria

Pedro Pablo M.M., el hombre de 71 años cuya desaparición había motivado una petición de colaboración ciudadana en Gran Canaria, ha sido localizado sin vida.

La Jefatura Superior de Policía de Canarias confirmó este lunes el desenlace de la búsqueda, después de haber solicitado ayuda para localizar al varón.

Pedro Pablo había desaparecido el pasado 7 de agosto en Las Palmas de Gran Canaria.

La Policía había pedido ayuda para encontrarlo

La desaparición había sido difundida públicamente con el objetivo de ampliar la búsqueda y recabar cualquier dato que pudiera ayudar a localizarlo.

La Jefatura Superior de Policía de Canarias había pedido colaboración ciudadana este mismo lunes, antes de confirmar posteriormente que el hombre había sido encontrado sin vida.

Diez días desde su desaparición

Pedro Pablo tenía 71 años y llevaba diez días desaparecido cuando se conoció el desenlace.

Por el momento, en la información facilitada no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que fue localizado.