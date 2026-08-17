Un joven de 17 años acaba en el hospital tras sufrir heridas de arma blanca en Lanzarote
El joven sufrió heridas de carácter moderado y fue trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa
Un menor de 17 años ha resultado herido de carácter moderado por arma blanca durante la madrugada de este lunes en Teguise, Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo en la avenida Las Palmeras. A las 05.04 horas, la sala operativa del 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que un joven presentaba heridas provocadas por arma blanca y necesitaba asistencia sanitaria.
Hasta el lugar fueron movilados efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Policía Local y la Guardia Civil.
Trasladado al hospital
Ante la información facilitada por los alertantes, el SUC activó una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico.
A su llegada, los sanitarios valoraron y atendieron al menor, que presentaba heridas de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia. Posteriormente, fue evacuado al Hospital Doctor José Molina Orosa para recibir atención médica.
Por su parte, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local se desplazaron hasta la avenida Las Palmeras y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos.
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