Canarias dispara la alarma por atropellos: siete muertos en lo que va de año

Canarias mantiene una estadística especialmente preocupante en materia de seguridad vial. Siete personas han muerto atropelladas y otras 59 han resultado heridas en lo que va de 2026, varias de ellas en estado crítico.

El dato coincide con otra cifra que enciende las alarmas: el Archipiélago es actualmente la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de mortalidad peatonal sobre el total de accidentes mortales, solo por detrás de Madrid.

Según los datos difundidos por la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV), Canarias alcanza un 26%, seis puntos por encima de la media nacional.

Siete muertos y 59 heridos en lo que va de año

El balance de 2026 mantiene una tendencia que ya fue preocupante durante el ejercicio anterior.

En 2025, 12 peatones perdieron la vida en las carreteras y vías urbanas de Canarias.

Los datos actuales han sido recopilados por AIPSEV a partir de información de la Dirección General de Tráfico, el 112 Canarias y distintos cuerpos policiales.

La cifra adquiere especial relevancia coincidiendo con el Día Mundial del Peatón, que se conmemora cada 17 de agosto y que busca recordar la vulnerabilidad de quienes se desplazan a pie.

Los mayores de 68 años, los más vulnerables

La edad aparece como uno de los factores que más incrementan el riesgo.

Aunque la edad media de las personas heridas en atropellos se sitúa en los 45 años, la mortalidad se duplica entre los mayores de 68 años.

El divulgador de seguridad vial Bernardo Hernández apunta a un problema especialmente visible en las ciudades: muchos tiempos semafóricos y diseños urbanos no siempre están adaptados a personas mayores o con movilidad reducida.

“Cuando eres joven te da tiempo a cruzar con un coche a 50 metros, pero cuando eres mayor no te da tiempo”, explicó en Televisión Canaria.

El móvil también se ha convertido en un peligro

A la vulnerabilidad física se suma otro factor cada vez más habitual: las distracciones.

Según datos de la DGT, el 35% de los peatones utiliza el teléfono móvil mientras cruza por un paso de peatones.

AIPSEV ha identificado incluso el perfil del denominado “peatón tecnológico”, especialmente frecuente entre jóvenes de 18 a 25 años que caminan utilizando el móvil o auriculares.

La reducción de la atención al tráfico puede convertirse en un riesgo añadido, especialmente en cruces, semáforos y vías con mucho tránsito.

En la mayoría de atropellos, el peatón no cometió ninguna infracción

Hay otro dato relevante para entender el problema.

En el 72% de los atropellos registrados en España, el peatón no había cometido ninguna infracción.

Cuando sí existe una conducta incorrecta por parte del viandante, las más habituales son cruzar fuera de los pasos habilitados, caminar por la calzada de forma indebida o ignorar un semáforo.

En el caso de los conductores, las principales infracciones relacionadas con atropellos pasan por no respetar la prioridad en los pasos de peatones, saltarse semáforos en rojo o circular a una velocidad excesiva.

Un problema que afecta de forma distinta según dónde se camine

Los datos muestran también diferencias por sexo y tipo de vía.

Los hombres concentran más atropellos en carreteras interurbanas, mientras que las mujeres sufren más siniestros dentro de los cascos urbanos.

Más allá de estas diferencias, el balance deja una conclusión común: Canarias mantiene una mortalidad peatonal muy por encima de la media nacional.

Y con siete fallecidos ya en 2026, el reto no pasa solo por pedir más precaución al peatón, sino también por adaptar calles, semáforos y velocidades a quienes son más vulnerables cuando comparten espacio con los vehículos.