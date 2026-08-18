Cinco detenidos por estafar presuntamente más de 34.000 euros a una persona con discapacidad en Fuerteventura

La Policía Nacional ha detenido en Puerto del Rosario a cinco personas por su presunta participación en una estafa continuada a una persona con discapacidad intelectual severa, a la que habrían ocasionado un perjuicio económico de 34.510 euros aprovechándose supuestamente de su situación de especial vulnerabilidad.

Entre los arrestados se encuentran la propietaria de un establecimiento en el que se ofrecían servicios sexuales, tres empleadas del mismo y el titular de una cuenta bancaria que habría recibido parte del dinero de la víctima. La investigación continúa abierta y los agentes tratan de localizar a otras dos personas presuntamente relacionadas con los hechos.

La denuncia de un familiar inició la investigación

Las pesquisas comenzaron después de que un familiar de la víctima presentara una denuncia y el afectado prestara posteriormente declaración ante los agentes. Según relató, estaría sufriendo un supuesto aprovechamiento económico por parte de trabajadoras de un establecimiento de Puerto del Rosario.

A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a examinar sus movimientos económicos. El análisis permitió localizar transferencias bancarias, pagos con tarjeta, retiradas de dinero en efectivo y operaciones realizadas mediante Bizum que, en conjunto, elevarían el perjuicio económico hasta los 34.510 euros.

La víctima también manifestó a los agentes que las trabajadoras del establecimiento le habrían obligado a consumir alcohol y sustancias estupefacientes. Según la investigación policial, esta circunstancia, sumada a su discapacidad intelectual, habría incrementado su vulnerabilidad y facilitado que las investigadas pudieran influir presuntamente en sus decisiones económicas.

Los movimientos de dinero coincidían con sus visitas

Para tratar de reconstruir el recorrido del dinero, la Policía Nacional realizó un análisis de la documentación bancaria y solicitó información a diferentes entidades financieras. De esta manera, los agentes pudieron identificar tanto a titulares de cuentas que habían recibido fondos como los terminales telefónicos relacionados con algunas de las operaciones investigadas.

Las pesquisas se extendieron también a las cámaras de videovigilancia de diferentes sucursales bancarias. Las imágenes permitieron comprobar que distintas personas acompañaban a la víctima mientras realizaba algunas retiradas de efectivo. Posteriormente se llevaron a cabo reconocimientos fotográficos que ayudaron a avanzar en la identificación de los sospechosos.

Los investigadores detectaron además una concentración de movimientos económicos en periodos que coincidían con la presencia de la víctima en los establecimientos investigados. Para la Policía, las operaciones dibujaban un patrón reiterado compatible con una actuación coordinada dirigida presuntamente a aprovechar sus limitaciones cognitivas y obtener un beneficio económico continuado.

Las pesquisas culminaron con la detención de cinco personas, que ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente. La investigación, sin embargo, no se da por concluida: los agentes mantienen las gestiones para localizar a otras dos personas que podrían estar implicadas en la presunta estafa.