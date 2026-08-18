Cinco muertos en cinco años: el trágico historial de la zona de El Caracol

La cala situada entre Amadores y Puerto Rico, en Mogán, vuelve a quedar asociada a una tragedia. Este punto de la costa del suroeste de Gran Canaria acumula cinco fallecidos y alrededor de una veintena de bañistas heridos en el último lustro, un historial que ya había obligado a tomar medidas para limitar el acceso.

La última víctima es un menor de unos 14 años que falleció este martes después de ser localizado bajo el agua y recuperado por el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).

La emergencia se activó a las 14.35 horas, cuando el 112 recibió varias alertas sobre una persona en apuros en el mar.

Más de 90 escalones hasta un punto peligroso

La peligrosidad del enclave no es nueva. El Ayuntamiento de Mogán llegó a requerir a la Demarcación de Costas que tapiara la puerta de acceso a los más de 90 escalones que conectaban el paseo marítimo con la formación rocosa situada a nivel del mar.

Era un punto muy frecuentado por bañistas, especialmente durante los fines de semana, pese a que el oleaje y las corrientes podían convertir el acceso en una auténtica trampa. La acumulación de incidentes terminó por poner el foco en la necesidad de restringir la llegada hasta esa zona.

Tres fallecidos el mismo día en 2020

Uno de los episodios más graves se produjo en septiembre de 2020, cuando tres personas —dos ciudadanos alemanes y una mujer grancanaria— murieron tras ser arrastradas por el fuerte oleaje. Ese mismo año, un grupo de alumnos del Colegio Alemán de Las Palmas estuvo también a punto de sufrir una tragedia.

Una docena de estudiantes, alojados en un hotel cercano durante una celebración de fin de curso, fueron sorprendidos por una fuerte corriente que les impedía alcanzar las rocas y regresar a tierra.

Otro joven murió en 2021

A comienzos de noviembre de 2021, otro joven perdió la vida en el mismo entorno. La víctima era un turista italiano de 18 años que se encontraba de vacaciones con su familia en Gran Canaria.

Con el fallecimiento del adolescente de este martes, el balance vuelve a crecer y deja una secuencia de accidentes que refuerza la peligrosidad de este tramo de costa.

El menor fue localizado bajo el agua

El suceso de este martes comenzó cuando varias personas llamaron al 112 para alertar de un bañista en apuros. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad activó al GES, Salvamento Marítimo, Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Protección Civil, Servicio de Urgencias Canario, Guardia Civil y Policía Local.

Tras ser localizado bajo el agua, el menor fue recuperado por la tripulación del helicóptero del GES y trasladado hasta la helisuperficie de Amadores. Allí, el personal sanitario solo pudo confirmar su fallecimiento.

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La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes tras la intervención.