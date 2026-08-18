Una furgoneta arde en la GC-1 a la altura de Juan Grande

Una furgoneta ha comenzado a arder durante la mañana de este martes 18 de agosto en la GC-1, a la altura de Juan Grande, en Gran Canaria.

El incendio se ha producido en la zona de salida de la autopista y en sentido sur, generando una incidencia visible para los conductores que circulaban por este tramo de la principal vía del este de la Isla.

Por el momento no han trascendido detalles sobre el origen del fuego ni sobre posibles personas afectadas.

El vehículo ardió junto a la salida de la autopista

La escena se produjo en plena mañana, cuando la furgoneta quedó envuelta en llamas cerca de la salida de Juan Grande.

El incidente podía ser observado desde la GC-1, una vía que soporta una elevada intensidad de tráfico durante buena parte del día.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente de si el incendio obligó a cortar carriles o provocó retenciones importantes.

Sin datos todavía sobre posibles heridos

Tampoco ha trascendido si alguna persona necesitó asistencia sanitaria a consecuencia del incendio.

Las circunstancias en las que comenzó a arder la furgoneta permanecen por ahora sin aclarar.