Gran despliegue en Puerto Rico para rescatar a una persona en apuros en el agua

Una persona en apuros en el agua ha movilizado este martes al mediodía un amplio operativo de emergencia en Puerto Rico, en el municipio grancanario de Mogán.

En el dispositivo participan el helicóptero del GES, la Salvamar Macondo de Salvamento Marítimo, efectivos del Consorcio de Emergencias en Puerto Rico, Protección Civil y la Policía Local de Mogán.

La escena ha generado expectación en la zona por el importante despliegue de medios activados para tratar de rescatar a la persona afectada.

Un operativo por mar, tierra y aire

La intervención se desarrolla con recursos de distintos servicios de emergencia.

Por aire participa el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), mientras que por mar ha sido movilizada la Salvamar Macondo, embarcación de Salvamento Marítimo.

En tierra intervienen además efectivos del Consorcio de Emergencias, Protección Civil y agentes de la Policía Local de Mogán.

La combinación de medios refleja la complejidad de una actuación que obliga a coordinar recursos desde varios frentes para tratar de alcanzar a la persona en dificultades.

Máxima atención en la costa de Mogán

El operativo se activó al mediodía de este martes 18 de agosto en la zona de Puerto Rico, uno de los puntos turísticos más transitados del sur de Gran Canaria.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que la persona terminó en apuros en el agua ni sobre su estado.

La prioridad de los servicios de emergencia se centra en culminar el rescate y asegurar la zona mientras continúan las labores de intervención.