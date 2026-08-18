Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atraco en VecindarioEl Guiniguada recupera el tráficoPasarela Onda AtlánticaCarnaval de Las Palmas de Gran CanariaSimpa en CanariasCaso Arana - UDLPAdiós a Emilia CazorlaEsperanza Gracia
instagramlinkedin

Gran despliegue en Puerto Rico para rescatar a una persona en apuros en el agua

Helicóptero del GES, Salvamento Marítimo, bomberos, Protección Civil y Policía Local participan en el operativo activado al mediodía de este martes en Mogán

Rescate en Puerto Rico

Rescate en Puerto Rico

La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bruno Betancor

Una persona en apuros en el agua ha movilizado este martes al mediodía un amplio operativo de emergencia en Puerto Rico, en el municipio grancanario de Mogán.

En el dispositivo participan el helicóptero del GES, la Salvamar Macondo de Salvamento Marítimo, efectivos del Consorcio de Emergencias en Puerto Rico, Protección Civil y la Policía Local de Mogán.

La escena ha generado expectación en la zona por el importante despliegue de medios activados para tratar de rescatar a la persona afectada.

Un operativo por mar, tierra y aire

La intervención se desarrolla con recursos de distintos servicios de emergencia.

Por aire participa el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), mientras que por mar ha sido movilizada la Salvamar Macondo, embarcación de Salvamento Marítimo.

En tierra intervienen además efectivos del Consorcio de Emergencias, Protección Civil y agentes de la Policía Local de Mogán.

La combinación de medios refleja la complejidad de una actuación que obliga a coordinar recursos desde varios frentes para tratar de alcanzar a la persona en dificultades.

Máxima atención en la costa de Mogán

El operativo se activó al mediodía de este martes 18 de agosto en la zona de Puerto Rico, uno de los puntos turísticos más transitados del sur de Gran Canaria.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que la persona terminó en apuros en el agua ni sobre su estado.

Noticias relacionadas y más

La prioridad de los servicios de emergencia se centra en culminar el rescate y asegurar la zona mientras continúan las labores de intervención.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La Ley de Propiedad Horizontal lo hace oficial: instalar el aire acondicionado en la fachada del edificio puede acarrear multas de hasta 3.000 euros para los propietarios
  2. El nuevo centro comercial Playa del Inglés tendrá 68 establecimientos
  3. Rubén de la Barrera tras vencer al Albacete en su estreno oficial con la UD Las Palmas: «Hay que evolucionar muchísimo, en todo»
  4. Un accidente en la GC-1 provoca retenciones en Las Palmas de Gran Canaria
  5. Nuevo atraco a una joyería en Gran Canaria: cuatro encapuchados revientan con un martillo un expositor y roban su contenido en Vecindario
  6. Cuatro senderistas encuentran un cadáver en una cueva de Mogán
  7. Adiós a Emilia Cazorla: la actriz canaria fallece a los 63 años tras una larga enfermedad
  8. Hallan sin vida a Pedro Pablo, desaparecido en Gran Canaria

Gran despliegue en Puerto Rico para rescatar a una persona en apuros en el agua

Una furgoneta arde en la GC-1 a la altura de Juan Grande

Detenido el conductor del atraco de la joyería de Vecindario al intentar cometer otro robo horas después

Detenido el conductor del atraco de la joyería de Vecindario al intentar cometer otro robo horas después

Un vuelo entre Asunción y Madrid se desvía a Gran Canaria por una urgencia médica a bordo

Un vuelo entre Asunción y Madrid se desvía a Gran Canaria por una urgencia médica a bordo

Un perro muerde en la cara a un niño de tres años en Jinámar

Un perro muerde en la cara a un niño de tres años en Jinámar

Detenido uno de los cinco implicados en el atraco de Vecindario: cuatro asaltaron la joyería y otro esperaba en el coche

Detenido uno de los cinco implicados en el atraco de Vecindario: cuatro asaltaron la joyería y otro esperaba en el coche

Cinco detenidos por estafar presuntamente más de 34.000 euros a una persona con discapacidad en Fuerteventura

Cinco detenidos por estafar presuntamente más de 34.000 euros a una persona con discapacidad en Fuerteventura

Dos detenidos por robar más de dos toneladas de cobre a una empresa eléctrica de Gran Canaria

Dos detenidos por robar más de dos toneladas de cobre a una empresa eléctrica de Gran Canaria
Tracking Pixel Contents