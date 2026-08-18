Un incendio en un coche provoca un conato de incendio en Valleseco

Un nuevo conato de incendio ha vuelto a obligar a movilizar a los servicios de seguridad y emergencias de Gran Canaria. En esta ocasión, un vehículo que se prendió fuego en un camino vecinal de la zona de El Zumacal, en el municipio de Valleseco, en el noreste de Gran Canaria, fue el causante de hacer saltar las alarmas. Las llamas pudieron extinguirse rápidamente gracias a una rápida actuación por parte de los efectivos de emergencias movilizados, sin que existiera riesgo de propagación que pudiera derivar en un incendio de mayores dimensiones.

Los hechos tuvieron lugar durante el día del martes, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta de un posible incendio en la calle del Lance, en el municipio de Valleseco. En ese momento, el gestor de recursos del 112 activó al Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin), al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria (concretamente, al cuerpo de bomberos), efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil. Para realizar la intervención, se movilizó un helicóptero antiincendios.

Una vez en el lugar de los hechos, y tras comprobar que no existía un riesgo real de propagación de las llamas hacia el entorno que pudiera derivar en un incendio de mayores dimensiones, los efectivos de bomberos desplazados al lugar consiguieron extinguir las llamas tras una rápida actuación, sin tener que lamentar pérdidas naturales, humanas o materiales que vayan más allá del propio vehículo accidentado.

Fuego tras accidentarse por un barranco

Esta no es la primera ocasión en la que un vehículo accidentado puede terminar por provocar un incendio. Sin ir más lejos, en la mañana del pasado domingo, un conductor de 81 años ha fallecido en la mañana de este domingo tras precipitarse su vehículo por un barranco de Fagajesto, en el municipio grancanario de Gáldar. El coche prendió en llamas tras el siniestro y provocó un conato de incendio en la zona, que fue controlado de inmediato tras la acción de un amplio dispositivo de emergencias que se encargó de arrojar varios litros de agua desde un helicóptero.

Desde las ocho de la mañana del pasado sábado, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias actualizó la situación y rebajó a prealerta por riesgo de incendios forestales en Tenerife y Gran Canaria al haber terminado el conjunto de condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa, viento, estado de los combustibles, etc.) que justificaron la declaración de alerta. Sin embargo, la vigilancia continúa vigente, en una temporada veraniega que ya ha acontecido, en más de una ocasión, incendios que han puesto en vilo al conjunto del Archipiélago.