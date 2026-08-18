Un perro muerde en la cara a un niño de tres años en Jinámar
El pequeño, vecino de La Garita, sufrió heridas en un labio y junto a una oreja tras intentar acariciar al perro; el propietario se marchó antes de la llegada de la Policía
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Un niño de tres años resultó herido este domingo después de que un husky siberiano le mordiera en la cara mientras se encontraba con su familia en el mercadillo de Jinámar, en Telde.
Según informa Telde Actualidad, a partir de testimonios presenciales y fuentes policiales, el pequeño intentó acariciar al animal cuando este reaccionó y le provocó lesiones en un labio y en la zona próxima a una oreja. El incidente ocurrió alrededor de las 13.00 horas y obligó a movilizar recursos sanitarios y policiales.
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