Sin rastro de Airam desde Los Indianos: medio año de búsqueda en La Palma

Han pasado seis meses desde que Airam Concepción Afonso, de 20 años, desapareció en La Palma. Desde aquel 16 de febrero, su familia ha recorrido pistas, testimonios, imágenes y posibles avistamientos sin conseguir todavía una respuesta definitiva sobre dónde se encuentra.

Airam fue visto por última vez coincidiendo con la celebración de Los Indianos, en Santa Cruz de La Palma. Viajó en guagua hasta la capital, su llegada quedó registrada por cámaras de seguridad y posteriormente habló por teléfono con sus padres. Después de esa llamada, se perdió su rastro.

Medio año después, sus allegados mantienen abierta la búsqueda y creen que el joven podría continuar en la Isla.

La última llamada antes de perderse su rastro

El 16 de febrero comenzó una búsqueda que todavía continúa.

Airam se desplazó hasta Santa Cruz de La Palma coincidiendo con una de las jornadas más multitudinarias del calendario festivo palmero. Su familia considera que la gran concentración de personas y el ruido pudieron influir en lo ocurrido.

El joven tiene autismo y altas capacidades, y sus padres manejan la hipótesis de que pudiera haber sufrido un episodio de estrés o desorientación que le llevara a alejarse. La familia ha utilizado el término “fuga autista” para explicar esta posibilidad, aunque se trata de una hipótesis de sus allegados sobre lo que pudo suceder.

Los primeros indicios llevaron la búsqueda hasta Los Cancajos.

El 22 de febrero aparecieron en la zona varias pertenencias relacionadas con Airam, entre ellas una mochila y un pantalón vaquero. Este último fue localizado en el mar, cerca de la costa. También se encontraron escritos sobre la arena que, según aseguró entonces la familia, tenían una caligrafía similar a la del joven.

Aquellos hallazgos hicieron que la búsqueda marítima ganara protagonismo. El GEAS de la Guardia Civil realizó rastreos e inmersiones, aunque ninguno permitió localizarlo.

Un avistamiento de mayo cambió de nuevo el foco

Con el paso de las semanas comenzaron a recibirse posibles avistamientos en tierra. Uno de los testimonios que la familia considera más significativo se remonta al 13 de mayo, cuando un conocido de la infancia aseguró haber reconocido a Airam por sus rasgos y por uno de sus tatuajes.

Según ese testimonio, el joven tendría entonces un aspecto diferente al de las fotografías difundidas al inicio de la búsqueda, con el pelo y la barba más largos. Desde entonces se han comunicado posibles avistamientos en lugares como Tijarafe, El Paso y el entorno de la Caldera de Taburiente.

Ninguno ha podido confirmarse de forma definitiva.

La familia cree que podría seguir escondido en la Isla

Los padres mantienen la esperanza de que Airam continúe en La Palma.

Su madre, Mercedes Afonso, ha explicado públicamente que contemplan la posibilidad de que esté evitando el contacto con otras personas y refugiándose en zonas apartadas. La familia tampoco descarta que alguien pueda estar ayudándolo sin conocer que existe una búsqueda activa en marcha.

Por eso consideran especialmente importante que cualquier persona que crea reconocerlo comunique el aviso cuanto antes.

La búsqueda sigue abierta seis meses después

La familia mantiene habilitados los teléfonos 661 924 972 y 609 155 345 para recibir información. También puede contactarse con el 112 o con el CECOPIN de La Palma, en el número 922 43 76 50.

Los familiares piden que, si alguien cree verlo y puede hacerlo de forma segura, intente obtener una imagen que permita comprobar el posible avistamiento.