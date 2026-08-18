Salvan a un hombre en una piscina de Fuerteventura

La rápida actuación de una testigo y de la Policía Local de Antigua permitió salvar a un hombre de 58 años que fue localizado inconsciente y con síntomas de ahogamiento en una piscina de Costa de Antigua, en Fuerteventura.

El suceso ocurrió en la tarde del lunes 17 de agosto en el complejo residencial Palm Garden, situado en la Avenida Central. Según informó Noticias Fuerteventura, una persona encontró al hombre boca abajo en el agua y consiguió sacarlo antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Los agentes municipales acudieron de inmediato y lograron estabilizarlo con el material de reanimación disponible hasta que una ambulancia pudo hacerse cargo del traslado.

Una testigo lo encontró boca abajo en la piscina

La alerta fue recibida por el 112 a las 15.56 horas. Según el relato recogido por Noticias Fuerteventura, una testigo explicó que el hombre padece episodios de epilepsia y que, al asomarse a la piscina, lo encontró boca abajo y semiahogado.

La mujer consiguió sacarlo del agua y pidió ayuda. Ese primer gesto resultó clave para ganar tiempo mientras llegaban los recursos de emergencia.

La Policía utilizó un desfibrilador

Los agentes de la Policía Local de Antigua fueron de los primeros en llegar al complejo.

A su llegada, el hombre seguía inconsciente, por lo que comenzaron las maniobras de asistencia y utilizaron el desfibrilador de dotación policial, además de parches para masaje cardíaco.

La intervención permitió estabilizar al afectado antes de la llegada de los sanitarios.