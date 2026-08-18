Un vuelo entre Asunción y Madrid se desvía a Gran Canaria por una urgencia médica a bordo
La aeronave, procedente de Asunción, tuvo que modificar su ruta para que la pasajera recibiera atención médica inmediata en la isla
Un vuelo procedente de Asunción y con destino Madrid se ha desviado este martes al aeropuerto de Gran Canaria debido a una urgencia médica sufrida por una pasajera mientras la aeronave sobrevolaba el archipiélago.
La tripulación comunicó a los controladores aéreos que la afectada necesitaba recibir atención médica urgente, por lo que solicitó modificar su ruta y aterrizar en la isla.
Los controladores facilitaron a la aeronave un descenso continuado y una aproximación directa a la pista 03L, mientras se coordinaba la presencia de los servicios sanitarios en tierra.
El avión consiguió aterrizar en el aeropuerto de Gran Canaria prácticamente 15 minutos después de comunicar la incidencia, según ha informado la cuenta oficial de X Controladores Aéreos.
Por el momento, no ha trascendido más información sobre el estado de salud de la pasajera ni sobre la continuación del vuelo hacia Madrid.
- La Ley de Propiedad Horizontal lo hace oficial: instalar el aire acondicionado en la fachada del edificio puede acarrear multas de hasta 3.000 euros para los propietarios
- El nuevo centro comercial Playa del Inglés tendrá 68 establecimientos
- Rubén de la Barrera tras vencer al Albacete en su estreno oficial con la UD Las Palmas: «Hay que evolucionar muchísimo, en todo»
- Un accidente en la GC-1 provoca retenciones en Las Palmas de Gran Canaria
- Cuatro senderistas encuentran un cadáver en una cueva de Mogán
- Nuevo atraco a una joyería en Gran Canaria: cuatro encapuchados revientan con un martillo un expositor y roban su contenido en Vecindario
- Adiós a Emilia Cazorla: la actriz canaria fallece a los 63 años tras una larga enfermedad
- Hallan sin vida a Pedro Pablo, desaparecido en Gran Canaria