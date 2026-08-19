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Dos amigos de Jeremías se lanzaron al mar en Mogán para rescatarle: "Pusieron en riesgo sus vidas y tuvieron que volver"

Los servicios de emergencias encontraron al adolescente de 14 años hundido a un metro de profundidad y, pese a los numerosos esfuerzos, no lograron estabilizarle

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Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

Los amigos que acompañaban el martes a Jeremías Andeme Ondo trataron de impedir por todos los medios que este adolescente de 14 años se lanzase al mar desde La Hondura, un peligroso risco situado entre las playas de Puerto Rico y Amadores, en Mogán, que acumula cinco muertes por ahogamiento en los últimos cinco años. El fuerte oleaje y las prohibiciones llevaron al grupo a aconsejarle que no se bañara en la zona, pero el menor ignoró sus recomendaciones. Instantes después, al comprobar que no podía salir del agua por sus propios medios, dos de los jóvenes arriesgaron sus propias vidas al lanzarse al mar para intentar rescatarle, pero no pudieron evitar la tragedia.

El accidente que se cobró la vida de este bañista tuvo lugar en una jornada marcada por la mala mar y en un pequeño bufadero donde se suelen formar remolinos con frecuencia. La salida para volver a tierra es además muy resbaladiza, por lo que muchos de los que intentan llegar a ella caen hacia atrás mientras el oleaje les revuelve o les hace impactar contra las rocas.

El Ayuntamiento de Mogán desaconseja el baño en este espacio y recomienda acudir en su lugar a las calas habilitadas para ello. Como medida de seguridad, la administración solicitó en 2021 a Costas la demolición de la escalera de caracol que se utilizaba para acceder al lugar, una decisión que finalmente se adoptó después de numerosos incidentes.

Falta de experiencia en el nado

Los amigos de Jeremías que intentaron ayudarle el martes lograron salir por sus propios medios del agua y no requirieron un rescate, pero no consiguieron sacar al menor, que supuestamente no tenía mucha experiencia en el nado. Lo que recomiendan los expertos en estas ocasiones es nadar mar adentro y no hacia la costa para poder mantenerse a flote mientras llega la asistencia.

Efectivos de Protección Civil actúan en las labores de emergencia este martes en Mogán.

Efectivos de Protección Civil actúan en las labores de emergencia este martes en Mogán. / LP/DLP

Marcos Domínguez, jefe de la Policía Local, explica que lo sucedido esta semana es "una desgracia" que ha supuesto una conmoción para el municipio. "El menor cometió una pequeña imprudencia de meterse a un lugar que desconocía y eso conllevó el final fatídico", señala. Los servicios de emergencias lograron sacarlo del mar cuando se encontraba a un metro de profundidad y, pese a los numerosos esfuerzos del personal sanitario, solo se pudo confirmar su fallecimiento.

"Cometió la imprudencia de meterse a un lugar que desconocía y eso conllevó el final fatídico"

Desde el fútbol base hasta el círculo más cercano del adolescente se sucedían un día después numerosas muestras de apoyo. El accidente fue recibido con estupor y lástima por las personas que lo conocían y que se volcaron en apoyar a su familia y amigos.

Jeremías vivía en la capital grancanaria junto a sus siete hermanos, mientras que su madre reside en Guinea Ecuatorial y los apoya desde la distancia. El joven era un apasionado del fútbol y pasó por distintos equipos juveniles donde coincidió con múltiples personas que han asumido conmocionadas la noticia de su fallecimiento.

Muestras de apoyo

Hasta el pasado mes de junio vestía la camiseta del Arucas CF, que quiso recordarlo en la tarde del martes con un minuto de silencio durante el partido que jugaba el primer equipo contra el CD Bañaderos, bajo el mensaje de: "Te recordaremos siempre".

De la misma forma, sus compañeros y entrenadores expresaban su pesar en redes sociales. "Nos dejas consternados y con el alma rota", lamentaban. El presidente de la formación, José Luis Quintana, asegura que el fallecido "no deja de ser un niño alegre y lo que le ha pasado es una faena, pero la vida es así de injusta en algunos casos".

Muere ahogado un menor de 14 años entre Amadores y Puerto Rico

Muere ahogado un menor de 14 años entre Amadores y Puerto Rico

El fútbol base y el centro en el que estudiaba lanzan mensajes de aliento a sus allegados

Además, el adolescente se disponía a jugar la próxima temporada junto a uno de sus hermanos en el Acodetti CF, cuyo equipo expresó su pésame junto al Simusetti CF. "Estamos seguros de que su alegría, su pasión y su buen corazón habrían dejado una huella imborrable en nuestro club y en todos los que lo conocimos", afirmaron en un comunicado.

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También la comunidad educativa del IES Pablo Montesino, en el que estudiaba, se mostró conmocionada por la pérdida de su alumno y quiso acompañar a su familia, amigos y compañeros "en este momento de dolor".

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