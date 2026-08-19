La Guardia Civil investiga a una persona por causar graves daños en una lavandería de Agüimes

La Guardia Civil investiga a una persona como presunta autora de un delito de daños intencionados en un establecimiento de autoservicio, una lavandería situada en el municipio grancanario de Agüimes. La actuación ha sido desarrollada por agentes de la Guardia Civil de Agüimes, pertenecientes a la Comandancia de Las Palmas.

Los hechos se remontan a principios del pasado mes de junio, cuando el responsable del negocio descubrió numerosos desperfectos en distintas instalaciones y elementos necesarios para mantener la actividad comercial con normalidad.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, los daños tuvieron una repercusión considerable sobre el funcionamiento del establecimiento. Además del coste de reparar los desperfectos, el negocio sufrió pérdidas económicas derivadas de la interrupción temporal de su actividad.

Tras recibir la información sobre lo ocurrido, los agentes iniciaron una investigación con el objetivo de determinar cómo se habían producido los daños y quién podía estar detrás de ellos.

Desde las primeras actuaciones, los investigadores trabajaron con la hipótesis de que los desperfectos no habían sido accidentales, sino que podían haber sido provocados deliberadamente.

Los agentes analizaron los indicios encontrados en el establecimiento

Una de las principales líneas de trabajo consistió en examinar los indicios obtenidos durante la inspección ocular del establecimiento. Los agentes analizaron los elementos que podían aportar información sobre la forma en que se habían producido los daños y sobre las circunstancias que rodearon los hechos.

A estas actuaciones se sumó la recopilación y comprobación de diferentes informaciones relacionadas con el entorno en el que se produjeron los desperfectos.

La investigación permitió a los agentes reconstruir la secuencia de los acontecimientos y avanzar en la identificación de la persona que presuntamente habría causado los daños. Asimismo, las pesquisas sirvieron para descartar otras posibles explicaciones sobre lo ocurrido.

Los investigadores llevaron a cabo distintas comprobaciones y contrastaron la información obtenida durante el proceso. El análisis conjunto de estos elementos permitió reunir indicios suficientes para señalar a una persona como presunta responsable.

El investigado habría actuado para perjudicar al negocio

Las pesquisas apuntan a que los desperfectos fueron provocados de manera consciente y voluntaria. La investigación descarta, según la Guardia Civil, que el objetivo principal fuera conseguir un beneficio económico directo.

En este caso, los indicios recopilados apuntan a que la finalidad habría sido causar un perjuicio al establecimiento, afectando a elementos esenciales para su funcionamiento y generando posteriormente gastos derivados de las reparaciones y de la paralización temporal de la actividad.

La identificación se produjo después de varias semanas de pesquisas. La investigación formal del sospechoso se inició a principios de agosto, una vez que los agentes disponían de los elementos necesarios para relacionarlo presuntamente con los daños ocasionados.

Las diligencias ya están a disposición judicial

Una vez finalizada la investigación policial, la Guardia Civil ha remitido las diligencias a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde.

La persona investigada quedó a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.

La investigación también ha permitido, según el instituto armado, evitar que pudieran repetirse actuaciones similares contra el mismo establecimiento, una vez identificado al presunto responsable.