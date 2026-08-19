Minutos de silencio y muestras de apoyo por Jeremías, el joven que falleció ahogado en Mogán: "Nos dejas con el alma rota"
El fútbol base y el entorno más cercano del adolescente expresan su pesar por el accidente que se cobró la vida del menor este martes
Desde el fútbol base hasta el círculo más cercano de Jeremías Andeme Ondose han sucedido este miércoles numerosas muestras de apoyo hacia el adolescente de 14 años que falleció tras lanzarse al mar desde un risco situado entre las playas de Puerto Rico y Amadores, en Mogán. El accidente mortal ha sido recibido con estupor y lástima por las personas que lo conocían y que se han volcado estos días en apoyar a la familia y a los amigos del menor.
Jeremías vivía en la isla de Gran Canaria junto a sus siete hermanos, mientras que su madre reside en Guinea Ecuatorial y los apoya desde la distancia. El joven era un apasionado del fútbol y había pasado por distintos equipos juveniles donde coincidió con múltiples personas que han recibido conmocionadas la noticia de su fallecimiento.
Hasta el pasado mes de septiembre vestía la camiseta del Arucas CF, que quiso recordarlo en la tarde del martes con un minuto de silencio durante el partido que jugaba el primer equipo contra el CD Bañaderos, bajo el mensaje de: "Te recordaremos siempre".
Un apasionado del fútbol
De la misma forma, sus compañeros y entrenadores expresaban su pesar en redes sociales. "Con enorme tristeza hemos recibido la noticia que jamás desearíamos transmitirles. Ha fallecido Jeremías Andeme Ondo, jugador perteneciente al club la pasada temporada en la categoría Infantil Preferente", recordaba el club.
"Nos dejas consternados y con el alma rota", lamentaban. El presidente de la formación, José Luis Quintana, asegura que el fallecido "no deja de ser un niño y lo conocíamos, era un chico alegre y lo que le ha pasado es una faena, pero la vida es injusta en algunos casos".
Además, el adolescente se disponía a jugar la próxima temporada junto a uno de sus hermanos en el Acodetti CF, cuyo equipo expresó, junto al Simusetti CF, su más sentido pésame hacia sus familiares y allegados. "Jeremías iba a formar parte de nuestro Cadete A y estamos seguros de que su alegría, su pasión y su buen corazón habrían dejado una huella imborrable en nuestro club y en todos los que lo conocimos", afirmaron en un comunicado.
El club quiso enviar "en estos momentos tan difíciles" toda su fuerza a su familia, amigos y a su hermano Isaías, que juega en la formación. "Tu luz y tu sonrisa vivirán en cada entrenamiento, en cada partido y en cada rincón de nuestro club", remarcaron.
- Muere un menor de 14 años ahogado en Mogán
- Nuevo atraco a una joyería en Gran Canaria: cuatro encapuchados revientan con un martillo un expositor y roban su contenido en Vecindario
- Arqueólogos hallan en Risco Caído indicios de que las cuevas y bancales se construyeron con los mismos materiales
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Canarias para mañana miércoles: estos son los sitios donde se esperan lluvias
- La Ley de Propiedad Horizontal lo hace oficial: instalar el aire acondicionado en la fachada del edificio puede acarrear multas de hasta 3.000 euros para los propietarios
- Cenan por 144,50 euros en un restaurante de Canarias y se marchan sin pagar
- Un perro muerde en la cara a un niño de tres años en Jinámar
- Detenido el conductor del atraco de la joyería de Vecindario al intentar cometer otro robo horas después