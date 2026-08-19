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Minutos de silencio y muestras de apoyo por Jeremías, el joven que falleció ahogado en Mogán: "Nos dejas con el alma rota"

El fútbol base y el entorno más cercano del adolescente expresan su pesar por el accidente que se cobró la vida del menor este martes

El Arucas CF guarda un minuto de silencio por Jeremías durante el partido jugado este martes contra el Bañaderos.

El Arucas CF guarda un minuto de silencio por Jeremías durante el partido jugado este martes contra el Bañaderos. / LP/DLP

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Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

Desde el fútbol base hasta el círculo más cercano de Jeremías Andeme Ondose han sucedido este miércoles numerosas muestras de apoyo hacia el adolescente de 14 años que falleció tras lanzarse al mar desde un risco situado entre las playas de Puerto Rico y Amadores, en Mogán. El accidente mortal ha sido recibido con estupor y lástima por las personas que lo conocían y que se han volcado estos días en apoyar a la familia y a los amigos del menor.

Jeremías vivía en la isla de Gran Canaria junto a sus siete hermanos, mientras que su madre reside en Guinea Ecuatorial y los apoya desde la distancia. El joven era un apasionado del fútbol y había pasado por distintos equipos juveniles donde coincidió con múltiples personas que han recibido conmocionadas la noticia de su fallecimiento.

Hasta el pasado mes de septiembre vestía la camiseta del Arucas CF, que quiso recordarlo en la tarde del martes con un minuto de silencio durante el partido que jugaba el primer equipo contra el CD Bañaderos, bajo el mensaje de: "Te recordaremos siempre".

Un apasionado del fútbol

De la misma forma, sus compañeros y entrenadores expresaban su pesar en redes sociales. "Con enorme tristeza hemos recibido la noticia que jamás desearíamos transmitirles. Ha fallecido Jeremías Andeme Ondo, jugador perteneciente al club la pasada temporada en la categoría Infantil Preferente", recordaba el club.

"Nos dejas consternados y con el alma rota", lamentaban. El presidente de la formación, José Luis Quintana, asegura que el fallecido "no deja de ser un niño y lo conocíamos, era un chico alegre y lo que le ha pasado es una faena, pero la vida es injusta en algunos casos".

Además, el adolescente se disponía a jugar la próxima temporada junto a uno de sus hermanos en el Acodetti CF, cuyo equipo expresó, junto al Simusetti CF, su más sentido pésame hacia sus familiares y allegados. "Jeremías iba a formar parte de nuestro Cadete A y estamos seguros de que su alegría, su pasión y su buen corazón habrían dejado una huella imborrable en nuestro club y en todos los que lo conocimos", afirmaron en un comunicado.

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El club quiso enviar "en estos momentos tan difíciles" toda su fuerza a su familia, amigos y a su hermano Isaías, que juega en la formación. "Tu luz y tu sonrisa vivirán en cada entrenamiento, en cada partido y en cada rincón de nuestro club", remarcaron.

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