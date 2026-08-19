Retiran del mar un palangre localizado cerca de la costa norte de Lanzarote

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa intervino ayer martes para retirar un palangre localizado cerca de la costa norte lanzaroteña, en una actuación realizada en colaboración con responsables de Medio Ambiente del Cabildo y la Reserva Marina Isla Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote.

El aviso que recibió el consorcio a las 13.35 horas alertaba de la presencia de este arte de pesca en el mar, frente a Caletón Blanco (municipio de Haría) por lo que los equipos de emergencias se desplazaron hasta la zona para comprobar la situación y determinar la forma más segura de actuar. Una vez en el lugar, los efectivos establecieron contacto con la Reserva Marina, con cuyos responsables coordinaron la maniobra para sacar del agua la parte del palangre que podía ser retirada.

La intervención se centró tanto en el material que permanecía flotando en el mar como en el que se encontraba atrapado entre las rocas. Para ello, los efectivos utilizaron un cuchillo y fueron cortando el palangre hasta conseguir retirar prácticamente todo el material localizado en la zona.

Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa retiran un palangre a la deriva. / La Provincia

Una parte quedó fijada al fondo

Durante la actuación se detectó un tramo del palangre que permanecía sujeto al fondo marino y que se extendía desde el lecho hasta la superficie, formando una especie de estructura cilíndrica.

Ante esta circunstancia, los equipos decidieron no continuar con su extracción y optaron por balizar el tramo que permanecía en el fondo, con el objetivo de señalizar su presencia en el mar.

Una vez completadas estas tareas y adoptadas las medidas correspondientes sobre el material que no pudo ser retirado, los efectivos dieron por finalizado el servicio.

La presencia de artes de pesca en el medio marino puede suponer un riesgo para la navegación y también para la fauna marina cuando quedan abandonadas, perdidas o fuera de control.