Retiran un palangre en la costa norte de Lanzarote que ponía en riesgo la navegación

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa intervino ayer martes para retirar un palangre localizado cerca de la costa norte lanzaroteña, en una actuación realizada en colaboración con agentes de Medio Ambiente del Cabildo y la Reserva Marina Isla Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote.

El aviso que recibió el consorcio a las 13.35 horas alertaba de la presencia de este arte de pesca en el mar, frente a Caletón Blanco (municipio de Haría), por lo que los equipos de emergencias se desplazaron hasta la zona para comprobar la situación y determinar la forma más segura de actuar. Una vez en el lugar, los efectivos establecieron contacto con la Medio Ambiente, con cuyos efectivos coordinaron la maniobra para sacar del agua la parte del palangre que podía ser retirada.

La intervención se centró tanto en el material que permanecía flotando en el mar como en el que se encontraba atrapado entre las rocas. Para ello, los efectivos utilizaron un cuchillo y fueron cortando el palangre hasta conseguir retirar prácticamente todo el material localizado en la zona.

Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa retiran un palangre a la deriva. / La Provincia

Una parte quedó fijada al fondo

Durante la actuación se detectó un tramo del palangre que permanecía sujeto al fondo marino y que se extendía desde el lecho hasta la superficie, formando una especie de estructura cilíndrica.

Ante esta circunstancia, los equipos decidieron no continuar con su extracción y optaron por balizar el tramo que permanecía en el fondo, con el objetivo de señalizar su presencia en el mar.

Una vez completadas estas tareas y adoptadas las medidas correspondientes sobre el material que no pudo ser retirado, los efectivos dieron por finalizado el servicio.

Retiran un palangre de la costa norte de Lanzarote / La Provincia

La presencia de artes de pesca en el medio marino puede suponer un riesgo para la navegación y también para la fauna marina cuando quedan abandonadas, perdidas o fuera de control.

Actuación coordinada por el Área de Medio Ambiente del Cabildo

El Área de Medio Ambiente del Cabildo ha coordinado la retirada de un palangre localizado en aguas del norte de Lanzarote, dentro del ámbito de la Reserva Marina de La Graciosa y los islotes del norte de Lanzarote.

El aparejo fue detectado desde la embarcación 'César Manrique I', adscrita al Servicio de Vigilancia del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, perteneciente al Departamento de Medio Ambiente del Cabildo. Tras su localización, el personal coordinó la actuación para proceder a su retirada debido a su ubicación y al riesgo que suponía para la navegación.

Un peligro para la navegación

El consejero de Medio Ambiente, Samuel Martín, explica que “el personal de la embarcación 'César Manrique I' localizó el palangre y, desde ese momento, coordinamos los medios necesarios para proceder a su retirada. Se encontraba en una zona en la que este arte no está permitido y, además, parte del aparejo permanecía a la deriva, con el consiguiente peligro para las embarcaciones”.

Retiran un palangre de la costa norte de Lanzarote / La Provincia

Desde Medio Ambiente se dio aviso a los organismos competentes y se solicitó la intervención de los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote para realizar las labores de extracción.

Maniobras para retirar el aparejo de pesca

Una vez en la zona, el personal de Medio Ambiente y los efectivos del Consorcio determinaron la maniobra para retirar el aparejo. Durante los trabajos se cortaron y extrajeron los tramos que se encontraban flotando y entre las rocas, retirando así la mayor parte del palangre que representaba un riesgo para la navegación.

El presidente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Francisco Aparicio, señala que “la actuación conjunta permitió retirar los tramos que se encontraban en superficie y entre las rocas, que eran los que generaban un mayor peligro para las embarcaciones que transitan por la zona”.

La parte del palangre que no pudo retirarse durante esta primera intervención quedó balizada y señalizada para garantizar la seguridad de la navegación hasta la continuación de los trabajos de extracción que se llevarán a cabo este miércoles.