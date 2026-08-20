Accidente con varios vehículos implicados en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria
El siniestro se ha producido a la altura de los juzgados, en dirección sur, y ha movilizado a bomberos, Policía Local y recursos sanitarios
Un accidente de tráfico con varios vehículos implicados se ha registrado este jueves en la GC-1, a su paso por la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, a la altura de los juzgados y en sentido sur.
Hasta el lugar se han desplazado diferentes recursos de emergencias, entre ellos efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria y Policía Local, además de una ambulancia de Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) y personal de Carreteras.
Por el momento, no ha trascendido si el accidente ha dejado personas heridas ni el número exacto de vehículos implicados.
Los servicios de emergencia trabajan en la zona, mientras se espera conocer más información sobre las circunstancias del siniestro y sus posibles consecuencias para la circulación.
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