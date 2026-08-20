Persecución de película en Vecindario: roba un coche, huye de la Guardia Civil y casi atropella a varias personas

La Guardia Civil ha detenido en Vecindario, en Gran Canaria, a un hombre acusado de sustraer un vehículo, conducir de forma temeraria por varias calles de la localidad y darse a la fuga cuando una patrulla trató de interceptarlo. Los investigadores también comprobaron que el arrestado nunca había obtenido el permiso de conducción.

La actuación, desarrollada por agentes del Puesto Principal de Vecindario, se inició a principios de agosto después de que varios ciudadanos alertaran de la presencia de un turismo que estaba circulando de manera especialmente peligrosa por una zona residencial. Según los avisos recibidos por los servicios policiales, el conductor realizaba maniobras de riesgo y habría estado cerca de atropellar a varios peatones.

La investigación terminó con la detención del sospechoso, al que se atribuyen presuntamente delitos de hurto de uso de vehículo a motor, conducción sin haber obtenido nunca el permiso de conducción, conducción temeraria, daños y desobediencia y resistencia a los agentes de la autoridad.

Los avisos de los vecinos activaron la intervención

Los primeros hechos se produjeron cuando la Guardia Civil recibió numerosas comunicaciones de ciudadanos que advertían de la circulación peligrosa de un vehículo por diferentes calles de una zona residencial de Vecindario.

Las informaciones apuntaban a una conducción especialmente arriesgada, con maniobras que podían poner en peligro tanto a quienes circulaban por la vía como a las personas que se encontraban en las inmediaciones.

Ante estas alertas, los agentes realizaron diferentes comprobaciones y desplegaron varias batidas para intentar localizar el turismo. Finalmente, consiguieron encontrarlo estacionado en una calle de la localidad.

En ese primer momento, los guardias civiles no detectaron indicios externos que permitieran determinar que el coche había sido sustraído. Además, el vehículo no aparecía incluido en las bases policiales como requisitoriado, por lo que los agentes mantuvieron las labores de vigilancia y seguimiento.

La situación cambió poco después, cuando una patrulla volvió a localizar el mismo turismo mientras circulaba a gran velocidad por otra vía urbana de Vecindario.

El conductor ignoró las señales de los agentes

Al advertir la presencia de la patrulla, el conductor hizo caso omiso de las indicaciones policiales. Los agentes activaron las señales acústicas y luminosas de alto, pero el individuo no se detuvo y comenzó una huida por distintas calles.

La persecución se desarrolló en vías urbanas y, según la Guardia Civil, el conductor llevó a cabo varias maniobras que incrementaron considerablemente el peligro para el resto de usuarios.

El sospechoso realizó maniobras temerarias, dañó varios vehículos y estuvo a punto de atropellar a varios peatones

Durante la fuga no respetó diferentes señales de tráfico, llegó a invadir zonas destinadas a la circulación en sentido contrario y realizó maniobras de elevado riesgo. La situación adquirió especial gravedad cuando el vehículo estuvo a punto de atropellar a varios menores que se encontraban en las proximidades de una de las calles por las que circulaba.

La conducción durante la huida generó así un riesgo tanto para peatones como para otros vehículos que se encontraban en la vía. La Guardia Civil destaca que la combinación de la velocidad, el incumplimiento de las normas de circulación y las maniobras realizadas podía haber provocado un accidente de consecuencias graves.

La persecución terminó contra varios coches estacionados

La huida terminó cuando el conductor perdió el control del turismo y chocó contra varios vehículos que estaban correctamente estacionados.

La colisión provocó importantes daños materiales en los coches afectados. Tras el accidente, el sospechoso salió del vehículo y trató de continuar la fuga a pie para evitar ser detenido.

Los agentes consiguieron finalmente localizarlo e interceptarlo, procediendo a su arresto. Durante la intervención policial, el detenido mostró una fuerte oposición a la actuación de los guardias civiles, circunstancia que se incorpora también a las diligencias por los hechos investigados.

La actuación policial no concluyó con la detención. Los investigadores continuaron realizando las gestiones necesarias para esclarecer el origen del turismo y determinar las circunstancias en las que había sido utilizado.

El vehículo había sido sustraído horas antes

Las posteriores pesquisas permitieron establecer que el automóvil había sido sustraído horas antes en una zona residencial del municipio.

El hecho explica que, cuando los agentes localizaron inicialmente el vehículo estacionado, este todavía no figurara como sustraído en las bases policiales. La investigación permitió posteriormente confirmar su procedencia y relacionar al detenido con su utilización.

Los agentes también comprobaron otro de los elementos relevantes de la investigación: el arrestado nunca había obtenido el permiso de conducción.

Por tanto, además de la presunta sustracción del automóvil y de la conducta desarrollada durante la huida, el detenido se enfrentará a las actuaciones derivadas de haber conducido un vehículo a motor sin haber obtenido previamente la autorización necesaria.

La investigación reúne varios presuntos delitos

La actuación de la Guardia Civil atribuye al detenido un conjunto de conductas que, según la información facilitada por la Comandancia de Las Palmas, podrían ser constitutivas de varios delitos.

Entre ellos figura el hurto de uso de vehículo a motor, relacionado con la utilización del turismo sustraído. También se investiga la conducción sin haber obtenido nunca el permiso, así como la conducción temeraria desarrollada durante la huida.

A estos hechos se suman los daños ocasionados tras la colisión con varios vehículos estacionados y la presunta desobediencia y resistencia a los agentes durante la intervención.

La Guardia Civil recuerda que las diligencias se realizan en el marco de una investigación policial y que corresponde a la autoridad judicial determinar las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse de los hechos.

Las diligencias pasan al Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana

Una vez completadas las primeras actuaciones, la Guardia Civil remitió las diligencias correspondientes, junto con el detenido y los efectos intervenidos, a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, órgano competente para conocer los hechos.

La investigación se ha desarrollado desde el Puesto Principal de Vecindario, dentro de la Comandancia de Las Palmas.

El caso pone de manifiesto el riesgo que puede generar una conducción especialmente peligrosa en entornos urbanos, donde conviven vehículos, peatones y otros usuarios de la vía en espacios relativamente reducidos. En este episodio, la situación se agravó por la huida ante la presencia policial, la circulación en sentido contrario y el peligro generado para varios menores.