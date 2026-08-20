La familia de Said, el joven asesinado en Fuerteventura, comienza los trámites para repatriar su cuerpo

La familia de Said Oulfoua llevaba la cuenta atrás de los días que faltaban para volver a ver al joven de 23 años después de que se marchase en patera a la isla de Fuerteventura en busca de un futuro mejor. Había conseguido, después de cuatro años, encontrar un trabajo en una finca agrícola, regularizar su situación en España y comprar un billete de ida y vuelta para reencontrarse con los suyos. Pero el calendario se congeló el 12 de agosto, cuando sus allegados recibieron la peor noticia que podían imaginar: Said había fallecido después de recibir una puñalada en el cuello. Una semana después, han comenzado los trámites para repatriar su cuerpo a Guelmim, la ciudad donde nació, y poder darle sepultura.

La Asociación Arenas Marroquí ayuda a su madre desde Canarias a realizar las gestiones necesarias con la funeraria y el consultado para recuperar sus restos mortales. "Ya tenemos todo, estamos a la espera de que el juzgado nos avise para llamar a la funeraria y que vaya a recoger el cuerpo", explica su presidenta, Sana Chehaib.

Deben aguardar a que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas termine de completar la autopsia y la recogida de muestras para arrojar luz a lo sucedido. De lo practicado hasta ahora se intuye que Maikel D. G., un hombre de 28 años al que Said conocía porque ambos residían en la localidad de Gran Tarajal, en Tuineje, lo paró por la calle para pedirle prestados 25 euros.

Piden ayuda al consulado

Este se negó y el presunto autor habría reaccionado clavándole un cuchillo en el cuello. Pese a los numerosos esfuerzos del personal sanitario por estabilizarlo, falleció horas después en el hospital.

Homenaje a Said en el Mercado Agrario de la Biosfera, donde el joven vendía la fruta que recogía. / Tamariche

La familia se ocupa de reunir en estos momentos toda la documentación solicitada por el consulado y el ministro de Exteriores de Marruecos para ver si existe la posibilidad de que la administración pública se encargue del traslado del cuerpo. Si esto no ocurre, desde la asociación plantean otras opciones, como una recogida de fondos para que la gente pueda ayudar a costear el traslado.

Deben esperar a que el juzgado les devuelva el cadáver una vez completada la autopsia y la recogida de muestras

Said contó desde su llegada a Fuerteventura a los 19 años con la ayuda de Delia Suárez, que lo acogió de inmediato como si fuera su propio hijo. Esta residente en la Isla asumió un papel de madre de acogida y le ofreció un trabajo en su finca agrícola, así como un lugar en el que quedarse en su propio domicilio, en el que convivía junto a su familia.

El joven destinaba una parte de su salario a enviar una ayuda económica a su familia en Guelmim con el objetivo de mantener a sus seres queridos. Todos los sábados, los vecinos del pueblo podían verlo en el Mercado Agrario de la Biosfera, donde vendía la fruta que recogía durante toda la semana.

Asociación Arenas Marroquí en las Islas Canarias

Muestras de apoyo

Precisamente en este espacio, los trabajadores y las personas que lo conocían han querido rendirle homenaje. La semana pasada organizaron un acto para despedirlo y condenar el acto violento que acabó con su vida. Los empleados encendieron varias velas en uno de los puestos de la nave para recordarlo, colocaron una corona de flores y mostraron una imagen suya bajo el mensaje: "Descansa en paz, Said".

Esta acción se suma a la concentración realizada un día después de su fallecimiento en la calle Matías López, donde tuvo lugar el apuñalamiento, a la que también acudieron los hermanos del padre de la víctima, Hassan y Mohamed.