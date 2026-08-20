Rescatan a un cazador de 60 años tras caer por un barranco en Telde

Un cazador de 60 años resultó herido de carácter grave este jueves, 20 de agosto, tras sufrir una caída de unos tres metros hacia un barranco en el municipio de Telde, en Gran Canaria. El hombre tuvo que ser rescatado por un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias y posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

El incidente se produjo en la zona conocida como Cazadores, en el municipio de Telde. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la alerta a las 08:48 horas, después de que se informara de que un hombre había sufrido una caída desde una altura aproximada de tres metros.

Ante las características del accidente y la ubicación del afectado, el 112 activó un amplio dispositivo de emergencia en el que participaron equipos de rescate, bomberos, sanitarios y diferentes cuerpos policiales.

Un helicóptero del GES rescató al herido

Tras recibir la alerta, el gestor de recursos del CECOES 112 movilizó a los bomberos y a un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.

El helicóptero consiguió localizar al cazador en la zona en la que se había producido la caída y realizó su rescate. Posteriormente, el afectado fue trasladado hasta la helisuperficie del Hospital Universitario Gran Canaria Doctor Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria.

Los efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria desplazados hasta el lugar también participaron en el dispositivo y colaboraron con los restantes servicios de emergencia que intervinieron en la actuación.

Las características del terreno y la caída hacia el barranco hicieron necesaria la intervención de medios especializados para poder acceder hasta el herido y ponerlo a salvo.

Presentaba politraumatismos de carácter grave

Una vez que el helicóptero llegó a la helisuperficie del Hospital Universitario Gran Canaria Doctor Negrín, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se hizo cargo de la asistencia sanitaria.

El coordinador del SUC había activado previamente una ambulancia medicalizada después de recabar información sobre el accidente y las condiciones en las que se encontraba el afectado.

Los sanitarios atendieron al hombre de 60 años y comprobaron que presentaba politraumatismos de carácter grave en el momento de la primera valoración.

Tras recibir la asistencia inicial, el paciente fue trasladado en la ambulancia medicalizada hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde quedó bajo atención sanitaria.

Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional participaron en el dispositivo

Además de los equipos de rescate y asistencia sanitaria, el operativo contó con la intervención de distintos cuerpos de seguridad.

El gestor de recursos del CECOES 112 activó a la Guardia Civil, la Policía Local y la Policía Nacional, cuyos agentes se desplazaron hasta el lugar donde se produjo el accidente.

Los efectivos policiales colaboraron con el resto de los servicios de emergencia durante la intervención y se encargaron de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.

La actuación coordinada permitió completar el rescate y trasladar al herido hasta un centro hospitalario para recibir atención especializada.

Un dispositivo coordinado desde el 112

El accidente movilizó recursos de diferentes organismos debido a la necesidad de acceder hasta una persona que había caído hacia un barranco y presentaba lesiones graves.

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El Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) se encargó del rescate aéreo, mientras que los bomberos colaboraron sobre el terreno. Por su parte, el SUC asumió la atención sanitaria y el traslado posterior del herido al Hospital Universitario Insular.