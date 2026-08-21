Detenido en el aeropuerto de Gran Canaria con más de tres kilos de hachís en el equipaje

La Guardia Civil detuvo el pasado 9 de agosto a un hombre en el aeropuerto de Gran Canaria después de localizar más de tres kilos de hachís en el interior de una de sus maletas. La intervención se produjo durante los controles efectuados por los agentes en las instalaciones aeroportuarias dentro de sus funciones de Resguardo Fiscal del Estado.

El pasajero acababa de llegar en un vuelo procedente de la Península cuando su comportamiento durante el control llamó la atención de los agentes. Ante las sospechas generadas, los efectivos procedieron a identificarlo y realizaron una inspección más exhaustiva de su equipaje.

La actuación se llevó a cabo por agentes de la Comandancia de Las Palmas de la Guardia Civil, bajo la dependencia funcional de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales.

Varios paquetes ocultos en una maleta

Durante el registro, los agentes encontraron en el interior del equipaje varios paquetes que contenían una sustancia vegetal, además de otros objetos que estarían relacionados con el transporte y ocultación de la droga.

La sustancia fue posteriormente sometida al correspondiente análisis, que permitió determinar que se trataba de hachís. El peso de la droga intervenida superaba los tres kilogramos.

El detenido, ya en prisión, está acusado de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas

La intervención se produjo en el marco de los controles que se realizan en los aeropuertos para detectar la introducción y transporte de sustancias estupefacientes y otros productos cuya circulación pueda constituir una infracción penal o fiscal.

El detenido se enfrenta a un delito contra la salud pública

Tras la localización de la droga, el pasajero fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.

La Guardia Civil señala que la actuación forma parte de las labores de prevención y control desarrolladas conjuntamente con la Agencia Tributaria en los recintos aeroportuarios. Estos dispositivos buscan detectar posibles actividades ilícitas relacionadas tanto con delitos fiscales como con el tráfico de sustancias prohibidas.

El hallazgo de más de tres kilos de hachís permitió así frustrar la entrada de la sustancia en la isla y poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial.

Ingreso en prisión por orden judicial

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue trasladado, junto con la droga intervenida, a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Telde.

El órgano judicial decretó su ingreso en prisión.