Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José ArmengolJeremías Ándeme OndoAsesinato en FuerteventuraVirus del Nilo en Gran CanariaDependencia CanariasHamacas Gran CanariaLoterías en CanariasUD Las PalmasAccidente de Spanair
instagramlinkedin

Detenido en el aeropuerto de Gran Canaria con más de tres kilos de hachís en el equipaje

El pasajero, que llegó a la isla en un vuelo procedente de la Península, fue detectado por su comportamiento sospechoso durante los controles de los agentes de la Guardia Civil

Un pasajero transportaba más de tres kilos de hachís en su maleta en el aeropuerto de Gran Canaria

Un pasajero transportaba más de tres kilos de hachís en su maleta en el aeropuerto de Gran Canaria / Guardia Civil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bruno Betancor

La Guardia Civil detuvo el pasado 9 de agosto a un hombre en el aeropuerto de Gran Canaria después de localizar más de tres kilos de hachís en el interior de una de sus maletas. La intervención se produjo durante los controles efectuados por los agentes en las instalaciones aeroportuarias dentro de sus funciones de Resguardo Fiscal del Estado.

El pasajero acababa de llegar en un vuelo procedente de la Península cuando su comportamiento durante el control llamó la atención de los agentes. Ante las sospechas generadas, los efectivos procedieron a identificarlo y realizaron una inspección más exhaustiva de su equipaje.

La actuación se llevó a cabo por agentes de la Comandancia de Las Palmas de la Guardia Civil, bajo la dependencia funcional de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales.

Varios paquetes ocultos en una maleta

Durante el registro, los agentes encontraron en el interior del equipaje varios paquetes que contenían una sustancia vegetal, además de otros objetos que estarían relacionados con el transporte y ocultación de la droga.

La sustancia fue posteriormente sometida al correspondiente análisis, que permitió determinar que se trataba de hachís. El peso de la droga intervenida superaba los tres kilogramos.

El detenido, ya en prisión, está acusado de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas

La intervención se produjo en el marco de los controles que se realizan en los aeropuertos para detectar la introducción y transporte de sustancias estupefacientes y otros productos cuya circulación pueda constituir una infracción penal o fiscal.

El detenido se enfrenta a un delito contra la salud pública

Tras la localización de la droga, el pasajero fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.

La Guardia Civil señala que la actuación forma parte de las labores de prevención y control desarrolladas conjuntamente con la Agencia Tributaria en los recintos aeroportuarios. Estos dispositivos buscan detectar posibles actividades ilícitas relacionadas tanto con delitos fiscales como con el tráfico de sustancias prohibidas.

El hallazgo de más de tres kilos de hachís permitió así frustrar la entrada de la sustancia en la isla y poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial.

Ingreso en prisión por orden judicial

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue trasladado, junto con la droga intervenida, a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Telde.

Noticias relacionadas y más

El órgano judicial decretó su ingreso en prisión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ingresada en Gran Canaria, escuchó por teléfono cómo intentaban salvar a su marido en Lanzarote
  2. La Aemet avisa de lluvias y viento fuerte en Canarias para mañana viernes: estas serán las zonas más afectadas
  3. El nuevo refugio de animales de Las Palmas de Gran Canaria absorbe el 30% de la financiación de las naves humanitarias
  4. Dos amigos de Jeremías se lanzaron al mar en Mogán para rescatarlo: 'Pusieron en riesgo sus vidas y tuvieron que volver
  5. El asadero de Gran Canaria que lleva casi 60 años conquistando con sus pollos: una parada obligatoria en la isla
  6. Un pato obliga a parar el tráfico en Las Palmas de Gran Canaria
  7. Séptimo fichaje: Iván Jaime, un cohete para la UD Las Palmas y la conexión Iker Bravo-McKenna
  8. El virus del Nilo Occidental, detectado por primera vez en Canarias: tres casos en un centro hípico de Gran Canaria

Detenido en el aeropuerto de Gran Canaria con más de tres kilos de hachís en el equipaje

Detenido en el aeropuerto de Gran Canaria con más de tres kilos de hachís en el equipaje

La familia de Said, el joven asesinado en Fuerteventura, comienza los trámites para repatriar su cuerpo

La familia de Said, el joven asesinado en Fuerteventura, comienza los trámites para repatriar su cuerpo

La Policía Nacional manda un aviso: no compartas este código si no quieres perder tu cuenta de WhatsApp

La Policía Nacional manda un aviso: no compartas este código si no quieres perder tu cuenta de WhatsApp

Dos heridas, entre ellas una niña de siete años, en una colisión entre cuatro vehículos en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

La peligrosa imprudencia de unos jóvenes ante el fuerte oleaje en Canarias: un socorrista tiene que intervenir

Un pato obliga a parar el tráfico en Las Palmas de Gran Canaria

Un pato obliga a parar el tráfico en Las Palmas de Gran Canaria

Un bebé nace en plena calle en Jinámar con ayuda de su familia

Un bebé nace en plena calle en Jinámar con ayuda de su familia

Ingresada en Gran Canaria, escuchó por teléfono cómo intentaban salvar a su marido en Lanzarote

Ingresada en Gran Canaria, escuchó por teléfono cómo intentaban salvar a su marido en Lanzarote
Tracking Pixel Contents