Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José ArmengolAniversario tragedia aérea de SpanairAsesinato en FuerteventuraVirus del Nilo en Gran CanariaDependencia CanariasHamacas Gran CanariaLoterías en CanariasUD Las Palmas
instagramlinkedin

La Policía Nacional manda un aviso: no compartas este código si no quieres perder tu cuenta de WhatsApp

La estafa, que también puede afectar a los usuarios de Canarias, consiste en suplantar cuentas para solicitar dinero a familiares y amigos

La Policía Nacional alerta de una estafa que permite a los delincuentes apoderarse de cuentas de WhatsApp para pedir dinero a los contactos de la víctima

La Policía Nacional alerta de una estafa que permite a los delincuentes apoderarse de cuentas de WhatsApp para pedir dinero a los contactos de la víctima / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Aarón Cabrera Artiles

Aarón Cabrera Artiles

La Policía Nacional ha alertado sobre una estafa que permite a los ciberdelincuentes hacerse con el control de una cuenta de WhatsApp y utilizarla posteriormente para pedir dinero a sus contactos.

Aunque los casos conocidos se han detectado inicialmente en La Rioja, el método puede emplearse en cualquier punto de España, por lo que la advertencia también resulta de interés para los usuarios de Canarias.

Así consiguen entrar en una cuenta de WhatsApp

El engaño comienza con un mensaje que parece proceder de un familiar, amigo o compañero de trabajo. El nombre, la fotografía y el número son los habituales porque los delincuentes ya han conseguido acceder a la cuenta de esa persona.

Chat de whatsapp.

Chat de whatsapp. / EPC

Durante la conversación, el supuesto conocido solicita un código que afirma haber enviado por error al teléfono de la víctima. En realidad, se trata del código de verificación de seis dígitos que WhatsApp envía por SMS para registrar una cuenta en otro dispositivo.

Si el usuario facilita esos números, los estafadores pueden tomar el control de su perfil. A continuación, escriben a sus contactos y solicitan transferencias o pagos urgentes mediante excusas relacionadas con problemas bancarios, compras pendientes o emergencias personales.

El código que nunca debes compartir

La Policía Nacional recuerda que los códigos de verificación son personales y no deben compartirse con nadie, aunque quien los solicite parezca una persona conocida.

Ante una petición inesperada de dinero, lo recomendable es llamar directamente al familiar o amigo mediante otra vía antes de realizar cualquier transferencia. La urgencia utilizada en el mensaje debe ser una razón para desconfiar.

También se aconseja activar la verificación en dos pasos de WhatsApp, revisar los dispositivos vinculados a la cuenta y evitar pulsar enlaces sospechosos.

Noticias relacionadas y más

Si se pierde repentinamente el acceso a la aplicación, se debe avisar cuanto antes a los contactos, intentar registrar nuevamente la cuenta y denunciar lo ocurrido ante la Policía. La advertencia parte de casos detectados por la Policía Nacional en La Rioja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ingresada en Gran Canaria, escuchó por teléfono cómo intentaban salvar a su marido en Lanzarote
  2. La Guardia Civil investiga a una persona por causar graves daños en una lavandería de Agüimes
  3. Muere un menor de 14 años ahogado en Mogán
  4. El arte urbano contra la degradación en Las Palmas de Gran Canaria: el mural que da una nueva vida a un edificio histórico
  5. Dos amigos de Jeremías se lanzaron al mar en Mogán para rescatarlo: 'Pusieron en riesgo sus vidas y tuvieron que volver
  6. La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Canarias para mañana miércoles: estos son los sitios donde se esperan lluvias
  7. Multa de 200 euros por no respetar la señal R-421: la Guardia Civil vigila a todos los conductores canarios por conocer el distintivo
  8. Una conocida tienda de Telde busca nuevo dueño después de 25 años: «Me gustaría que alguien la quiera y la cuide»

La Policía Nacional manda un aviso: no compartas este código si no quieres perder tu cuenta de WhatsApp

La Policía Nacional manda un aviso: no compartas este código si no quieres perder tu cuenta de WhatsApp

La familia de Said, el joven asesinado en Fuerteventura, comienza los trámites para repatriar su cuerpo

La familia de Said, el joven asesinado en Fuerteventura, comienza los trámites para repatriar su cuerpo

Dos heridas, entre ellas una niña de siete años, en una colisión entre cuatro vehículos en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

La peligrosa imprudencia de unos jóvenes ante el fuerte oleaje en Canarias: un socorrista tiene que intervenir

Un pato obliga a parar el tráfico en Las Palmas de Gran Canaria

Un pato obliga a parar el tráfico en Las Palmas de Gran Canaria

Un bebé nace en plena calle en Jinámar con ayuda de su familia

Un bebé nace en plena calle en Jinámar con ayuda de su familia

Ingresada en Gran Canaria, escuchó por teléfono cómo intentaban salvar a su marido en Lanzarote

Ingresada en Gran Canaria, escuchó por teléfono cómo intentaban salvar a su marido en Lanzarote

Dos amigos de Jeremías se lanzaron al mar en Mogán para rescatarlo: "Pusieron en riesgo sus vidas y tuvieron que volver"

Tracking Pixel Contents