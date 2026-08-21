La Policía Nacional manda un aviso: no compartas este código si no quieres perder tu cuenta de WhatsApp

La Policía Nacional ha alertado sobre una estafa que permite a los ciberdelincuentes hacerse con el control de una cuenta de WhatsApp y utilizarla posteriormente para pedir dinero a sus contactos.

Aunque los casos conocidos se han detectado inicialmente en La Rioja, el método puede emplearse en cualquier punto de España, por lo que la advertencia también resulta de interés para los usuarios de Canarias.

Así consiguen entrar en una cuenta de WhatsApp

El engaño comienza con un mensaje que parece proceder de un familiar, amigo o compañero de trabajo. El nombre, la fotografía y el número son los habituales porque los delincuentes ya han conseguido acceder a la cuenta de esa persona.

Chat de whatsapp. / EPC

Durante la conversación, el supuesto conocido solicita un código que afirma haber enviado por error al teléfono de la víctima. En realidad, se trata del código de verificación de seis dígitos que WhatsApp envía por SMS para registrar una cuenta en otro dispositivo.

Si el usuario facilita esos números, los estafadores pueden tomar el control de su perfil. A continuación, escriben a sus contactos y solicitan transferencias o pagos urgentes mediante excusas relacionadas con problemas bancarios, compras pendientes o emergencias personales.

El código que nunca debes compartir

La Policía Nacional recuerda que los códigos de verificación son personales y no deben compartirse con nadie, aunque quien los solicite parezca una persona conocida.

Ante una petición inesperada de dinero, lo recomendable es llamar directamente al familiar o amigo mediante otra vía antes de realizar cualquier transferencia. La urgencia utilizada en el mensaje debe ser una razón para desconfiar.

También se aconseja activar la verificación en dos pasos de WhatsApp, revisar los dispositivos vinculados a la cuenta y evitar pulsar enlaces sospechosos.

Si se pierde repentinamente el acceso a la aplicación, se debe avisar cuanto antes a los contactos, intentar registrar nuevamente la cuenta y denunciar lo ocurrido ante la Policía. La advertencia parte de casos detectados por la Policía Nacional en La Rioja.