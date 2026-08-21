Intervienen 19 kilos de cocaína y hachís en una vivienda cercana a centros educativos y sanitarios en Zárate, en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado presuntamente de un delito de tráfico de drogas después de desarticular un punto de venta de cocaína y hachís que operaba en el barrio de Zárate, en Las Palmas de Gran Canaria.

La investigación fue desarrollada por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, después de que los investigadores recibieran información sobre la existencia de un domicilio que estaría siendo utilizado para la distribución de sustancias estupefacientes.

Las pesquisas se prolongaron durante varios meses y permitieron, según la Policía, determinar que el inmueble investigado funcionaba como lugar de venta de droga. Hasta allí se desplazaban numerosos consumidores, tanto caminando como en diferentes vehículos, para adquirir las sustancias.

La ubicación del domicilio también fue uno de los elementos tenidos en cuenta durante las actuaciones policiales. Según la información facilitada, el inmueble se encontraba cerca de centros educativos, sanitarios y deportivos, además de otros espacios utilizados habitualmente por menores, familias, estudiantes y trabajadores.

Casi 19 kilos de distintas drogas intervenidos

Una vez recopilados los indicios considerados suficientes para avanzar en la operación, los agentes realizaron una entrada y registro en el domicilio.

El dispositivo contó con la participación de varias unidades especializadas de la Policía Nacional. Además de los investigadores de la UDYCO, intervinieron efectivos de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Sistemas Especiales y la Unidad de Guías Caninos.

Los agentes intervinieron 3,85 kilos de cocaína, 15 kilos de hachís, 162 gramos de marihuana y 23.915 euros en efectivo

El registro permitió localizar una cantidad relevante de diferentes sustancias. En concreto, los agentes se incautaron de 3,85 kilos de cocaína, 15 kilos de hachís y 162 gramos de marihuana.

En conjunto, la cantidad de droga intervenida supera los 18,9 kilos, aunque se trata de sustancias diferentes y la nota policial no especifica su grado de pureza ni el número de dosis que podrían haberse obtenido.

Dinero en efectivo y otros objetos

Durante la operación también fueron encontrados 23.915 euros en efectivo, además de otros elementos que quedaron a disposición de la investigación.

Entre los efectos intervenidos figuran un vehículo, una pistola detonadora, dos dispositivos inmovilizadores electrónicos tipo táser, un pasamontañas y un bate de béisbol.

La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión del detenido

La Policía Nacional atribuye al detenido, de forma provisional, la presunta responsabilidad por un delito relacionado con el tráfico de drogas. La investigación y las diligencias policiales permitieron trasladar posteriormente el caso a la autoridad judicial.

El detenido ingresa en prisión

Una vez concluidas las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial. Tras analizar el caso, el juez decretó su ingreso en prisión.