El Batman que no salvó Gotham, pero sí robó una caja registradora en Corralejo

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas detuvo a una persona como presunta autora de un delito de robo con fuerza cometido en un establecimiento comercial de Corralejo, en Fuerteventura. La investigación comenzó durante la madrugada del 12 de agosto, después de que la Central Operativa de Servicios (COS) recibiera un aviso sobre un posible robo en un local situado en la calle Poseidón de la localidad majorera.

Los agentes desplazados hasta el comercio comprobaron que la puerta de acceso y uno de los laterales del establecimiento presentaban daños compatibles con la fractura de los cristales. En el interior constataron la sustracción de la caja registradora, que contenía alrededor de 500 euros, así como unos daños materiales valorados inicialmente en 750 euros.

Las cámaras revelaron la vestimenta del sospechoso: el superhéroe Batman

Las primeras actuaciones permitieron a la Guardia Civil acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento. En ellas aparecía una persona con el rostro cubierto con una careta del personaje de cómic Batman y una vestimenta compuesta por botas negras, pantalón de color ocre y una sudadera negra con capucha.

A partir de esta información, los agentes localizaron a una persona cuya ropa coincidía con la observada en las grabaciones. Durante la investigación, la Guardia Civil obtuvo otros indicios que permitieron relacionarla presuntamente con los hechos.

Recuperan la caja registradora y parte del dinero sustraído

Finalmente, el detenido condujo a los agentes hasta el lugar donde había ocultado la careta utilizada durante el robo y el martillo empleado presuntamente para fracturar los cristales del comercio. La actuación también permitió recuperar la caja registradora sustraída y 253 euros del dinero que contenía.

La Guardia Civil procedió a la detención de esta persona como presunta autora de un delito de robo con fuerza. El arrestado quedó a disposición del Juzgado de Guardia de Puerto del Rosario para las actuaciones correspondientes.