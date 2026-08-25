Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aumento de la inactividad laboralJuan Manuel - UD Las PalmasPerros de la Policía LocalPedro SánchezFarmear auraMíster Internacional España 2026
instagramlinkedin

El Batman que no salvó Gotham, pero sí robó una caja registradora en Corralejo

La Guardia Civil detuvo a un individuo que se cubría el rostro con una careta de Batman y se llevó la caja registradora de un establecimiento de Fuerteventura

El ladrón de Corralejo que se disfrazaba de Batman para ejecutar los robos.

El ladrón de Corralejo que se disfrazaba de Batman para ejecutar los robos.

LP/DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Briseida Viera

Briseida Viera

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas detuvo a una persona como presunta autora de un delito de robo con fuerza cometido en un establecimiento comercial de Corralejo, en Fuerteventura. La investigación comenzó durante la madrugada del 12 de agosto, después de que la Central Operativa de Servicios (COS) recibiera un aviso sobre un posible robo en un local situado en la calle Poseidón de la localidad majorera.

Los agentes desplazados hasta el comercio comprobaron que la puerta de acceso y uno de los laterales del establecimiento presentaban daños compatibles con la fractura de los cristales. En el interior constataron la sustracción de la caja registradora, que contenía alrededor de 500 euros, así como unos daños materiales valorados inicialmente en 750 euros.

Las cámaras revelaron la vestimenta del sospechoso: el superhéroe Batman

Las primeras actuaciones permitieron a la Guardia Civil acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento. En ellas aparecía una persona con el rostro cubierto con una careta del personaje de cómic Batman y una vestimenta compuesta por botas negras, pantalón de color ocre y una sudadera negra con capucha.

A partir de esta información, los agentes localizaron a una persona cuya ropa coincidía con la observada en las grabaciones. Durante la investigación, la Guardia Civil obtuvo otros indicios que permitieron relacionarla presuntamente con los hechos.

Recuperan la caja registradora y parte del dinero sustraído

Finalmente, el detenido condujo a los agentes hasta el lugar donde había ocultado la careta utilizada durante el robo y el martillo empleado presuntamente para fracturar los cristales del comercio. La actuación también permitió recuperar la caja registradora sustraída y 253 euros del dinero que contenía.

Noticias relacionadas y más

La Guardia Civil procedió a la detención de esta persona como presunta autora de un delito de robo con fuerza. El arrestado quedó a disposición del Juzgado de Guardia de Puerto del Rosario para las actuaciones correspondientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pedro Sánchez abandona Lanzarote tras sus vacaciones en medio de las críticas por la crisis migratoria en Ceuta
  2. Un alemán ahorraba cuatro euros al día para volver a Gran Canaria y, tras 53 años viajando, celebró su último cumpleaños en la Isla
  3. Ingresada en Gran Canaria, escuchó por teléfono cómo intentaban salvar a su marido en Lanzarote
  4. El cuerpo hallado en una cueva de Mogán es de una mujer de 61 años que tenía una piedra al lado de la cabeza
  5. El restaurante de Gran Canaria donde comer a pie de playa en un antiguo pueblo pesquero: una parrillada de pescado perfecta para compartir
  6. Muere Rosa Martina Bolaños, esposa de Juan Manuel Campos y presidenta del CV Emalsa Gran Canaria
  7. El asentamiento ilegal de Bahía de Formas continúa creciendo un año después de identificar a los residentes
  8. Localizan tres coches robados en un camino de tierra de Las Palmas de Gran Canaria

El Batman que no salvó Gotham, pero sí robó una caja registradora en Corralejo

El Batman que no salvó Gotham, pero sí robó una caja registradora en Corralejo

Cae un hombre en Arrecife con 74,3 gramos de supuesta cocaína y 1.243 pastillas de sildenafilo

Cae un hombre en Arrecife con 74,3 gramos de supuesta cocaína y 1.243 pastillas de sildenafilo

El cuerpo hallado en una cueva de Mogán es de una mujer de 61 años que murió por un golpe con una piedra en la cabeza

El cuerpo hallado en una cueva de Mogán es de una mujer de 61 años que murió por un golpe con una piedra en la cabeza

Detenido por aprovechar los descuidos de camareros y repartidores para robarles en Las Palmas de Gran Canaria

Detenido por aprovechar los descuidos de camareros y repartidores para robarles en Las Palmas de Gran Canaria

Localizan tres coches robados en un camino de tierra de Las Palmas de Gran Canaria

Salidas de emergencia taponadas y exceso de aforo: las faltas denunciadas en la fiesta desalojada en Playa del Inglés

Salidas de emergencia taponadas y exceso de aforo: las faltas denunciadas en la fiesta desalojada en Playa del Inglés

El angustioso rescate de un bañista atrapado entre las olas y la corriente en La Cícer

El angustioso rescate de un bañista atrapado entre las olas y la corriente en La Cícer

La Policía Canaria auxilia en Tejeda a una turista desorientada con síntomas de deshidratación

La Policía Canaria auxilia en Tejeda a una turista desorientada con síntomas de deshidratación
Tracking Pixel Contents