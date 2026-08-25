Cae un hombre en Arrecife con 74,3 gramos de supuesta cocaína y 1.243 pastillas de sildenafilo
La Policía Nacional intervino 101 envoltorios con la presunta droga, 1.243 comprimidos, una báscula de precisión y más de 2.000 euros en efectivo en un establecimiento de la capital lanzaroteña.
La Policía Nacional ha detenido en Arrecife a un hombre de 48 años como presunto autor de un delito contra la salud pública tras intervenir 74,3 gramos de una sustancia que aparentaba ser cocaína, 1.243 comprimidos de sildenafilo, una báscula de precisión y 2.020 euros en efectivo durante una actuación desarrollada en un establecimiento de la capital lanzaroteña.
La intervención se produjo sobre las 22.30 horas del pasado 24 de agosto, cuando agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que realizaban labores preventivas contra el tráfico de drogas, inspeccionaron el local. Durante el registro localizaron inicialmente una riñonera con 268 comprimidos de sildenafilo de 100 miligramos y dinero en efectivo.
Posteriormente, los policías hallaron en el interior del establecimiento 101 envoltorios con una sustancia sólida de color blanco que, a falta del análisis definitivo, aparentaba ser cocaína. El peso total de la droga intervenida ascendió a 74,30 gramos.
La actuación permitió además localizar otros 975 comprimidos de sildenafilo, elevando a 1.243 el número total de pastillas intervenidas, además de una báscula digital de precisión y un total de 2.020,05 euros en efectivo.
Ante los indicios recabados, los agentes procedieron a la detención del responsable del establecimiento como presunto autor de un delito contra la salud pública. El arrestado fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional en Arrecife, donde quedó bajo custodia para la continuación de las diligencias.
- Pedro Sánchez abandona Lanzarote tras sus vacaciones en medio de las críticas por la crisis migratoria en Ceuta
- Un alemán ahorraba cuatro euros al día para volver a Gran Canaria y, tras 53 años viajando, celebró su último cumpleaños en la Isla
- Ingresada en Gran Canaria, escuchó por teléfono cómo intentaban salvar a su marido en Lanzarote
- El cuerpo hallado en una cueva de Mogán es de una mujer de 61 años que tenía una piedra al lado de la cabeza
- El restaurante de Gran Canaria donde comer a pie de playa en un antiguo pueblo pesquero: una parrillada de pescado perfecta para compartir
- Muere Rosa Martina Bolaños, esposa de Juan Manuel Campos y presidenta del CV Emalsa Gran Canaria
- El asentamiento ilegal de Bahía de Formas continúa creciendo un año después de identificar a los residentes
- Desalojan una fiesta en un centro comercial del sur de Gran Canaria con unos 35 menores, varios de ellos consumiendo alcohol