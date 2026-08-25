Cae un hombre en Arrecife con 74,3 gramos de supuesta cocaína y 1.243 pastillas de sildenafilo

La Policía Nacional ha detenido en Arrecife a un hombre de 48 años como presunto autor de un delito contra la salud pública tras intervenir 74,3 gramos de una sustancia que aparentaba ser cocaína, 1.243 comprimidos de sildenafilo, una báscula de precisión y 2.020 euros en efectivo durante una actuación desarrollada en un establecimiento de la capital lanzaroteña.

La intervención se produjo sobre las 22.30 horas del pasado 24 de agosto, cuando agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que realizaban labores preventivas contra el tráfico de drogas, inspeccionaron el local. Durante el registro localizaron inicialmente una riñonera con 268 comprimidos de sildenafilo de 100 miligramos y dinero en efectivo.

Posteriormente, los policías hallaron en el interior del establecimiento 101 envoltorios con una sustancia sólida de color blanco que, a falta del análisis definitivo, aparentaba ser cocaína. El peso total de la droga intervenida ascendió a 74,30 gramos.

La actuación permitió además localizar otros 975 comprimidos de sildenafilo, elevando a 1.243 el número total de pastillas intervenidas, además de una báscula digital de precisión y un total de 2.020,05 euros en efectivo.

Ante los indicios recabados, los agentes procedieron a la detención del responsable del establecimiento como presunto autor de un delito contra la salud pública. El arrestado fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional en Arrecife, donde quedó bajo custodia para la continuación de las diligencias.