Dos detenidos en una reyerta con apuñalamiento y patadas en Las Palmas de Gran Canaria

Dos hombres han sido detenidos en la tarde de este martes en la calle Luján Pérez, en el barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria, por un apuñalamiento y una paliza en medio de la vía pública. La reyerta, en la que no habrían intervenido terceras personas, provocó que los dos varones implicados resultasen hospitalizados con lesiones de gravedad en las zonas del pecho y la cabeza.

El enfrentamiento tuvo lugar sobre las 20.00 horas bajo la atenta mirada de varios viandantes que presenciaron con asombro lo ocurrido. Uno de ellos, de hecho, captó parte de la agresión con su teléfono móvil.

Un hombre vestido con una camiseta gris y un pantalón negro largo habría atacado a otro, de camisa negra y pantalón corto, con un arma blanca. Se desconocen los motivos por los que comenzó la trifulca o si hubo alguna discusión previa entre ambos.

Corte en el pecho

El agresor atacó al viandante con un cuchillo y le causó heridas de gravedad en la zona del pecho, según señalan fuentes policiales. Pero la víctima presuntamente decidió contraatacar y logró tumbar a su rival a golpes en medio de la carretera.

Varios peatones trataron de auxiliar al varón que había sido derribado en el suelo. Pero el que recibió el corte en el tórax no había terminado de vengarse.

El vídeo que captó un testigo presencial de la pelea comienza a partir de ese instante. Se observa cómo el perjudicado por el apuñalamiento se arranca la camisa y se observa las manos, con restos de sangre.

Llegada de los agentes

Después, según recogen las imágenes, se dirige de nuevo a su agresor y le propina una fuerte patada en la cabeza. El varón se lleva la mano a la zona, que sale ensangrentada, y se da cuenta de la gravedad de lo ocurrido.

Mientras los viandantes tratan de auxiliar a los dos heridos, llega un coche de la Policía Local, del que se bajan varios agentes para separar a los implicados. Después, procedieron a colocarles los grilletes y trasladarles bajo custodia policial al Hospital Doctor Negrín para recibir asistencia sanitaria por las lesiones.

Asistencia médica

Hasta el lugar también acudieron dos ambulancias medicalizadas del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El personal sanitario dio una primera asistencia a los varones en el lugar de los hechos, antes de requerir su derivación al centro hospitalario.

Los intervinientes comprobaron que los dos hombres que intervinieron en la reyerta presentaban heridas de gravedad tanto en la zona del pecho como de la cabeza.