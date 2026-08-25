Un hombre atemoriza a los vecinos de Alcaravaneras con una catana

Vecinos de Alcaravaneras han manifestado la situación de inseguridad que sufren desde hace meses por las amenazas de un hombre problemático que ha protagonizado persecuciones, gritos y destrozos en portales y vehículos de la zona. Varios residentes y una asociación vecinal han presentado denuncias por estos hechos que han tenido lugar desde mayo hasta la noche de este lunes, cuando se produjo el último altercado.

En uno de estos episodios, ocurrido en la noche del 25 de junio, los afectados empezaron a escuchar cómo el varón de 44 años profería insultos e improperios desde la calle Blasco Ibáñez. No era la primera vez que pasaba, pero el contexto se agravó cuando se dirigió contra la puerta de madera de un inmueble y empezó a golpearla con un palo.

Los residentes permanecieron en el interior hasta que escucharon cómo el hombre se alejaba. Después, comprobaron que la entrada del edificio había resultado dañada y que el módulo inferior había quedado perforado.

"Sal fuera"

El mismo vecino volvió a denunciar otro episodio ocurrido el 18 de agosto, cuando el señalado empezó a azotar las ventanas y la puerta de su domicilio sobre las once de la noche. Al mismo tiempo, dirigía expresiones a los moradores que se encontraban en el interior como "sal fuera", "te voy a matar" o "ven aquí".

Después de media hora, volvió a alejarse del lugar. El afectado verificó que, una vez más, la puerta había sido desencajada y las mallorquinas que cubrían las ventanas se habían fracturado, por lo que tuvo que hacer frente a los gastos de las reparaciones.

Amenazas, lesiones y daños

El último altercado tuvo lugar durante la noche del lunes, cuando el denunciado salió a la calle descamisado y con una catana en la mano, lo que despertó la preocupación del resto de residentes.

Los hechos han sido denunciados a la Policía Nacional, que remitió las actuaciones a la plaza número 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria. El órgano lo investiga como presunto autor de varios delitos de amenazas, lesiones y daños.