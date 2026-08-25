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Un hombre herido al ser arrollado por una embarcación en una playa de Tenerife

El accidente se produjo esta tarde en Las Teresitas

Panorámica de la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife.

Panorámica de la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife. / María Pisaca

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Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Un bañista resulta herido después de que haya sido arrollado por una embarcación en una playa de Tenerife.

El suceso se produjo a las 14:47 horas en la playa de Las Teresitas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Hasta el lugar acudieron varias dotaciones de la Policía Local, así como dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Tras recibir la alerta de un testigo, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) activó a los mencionados recursos.

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Agentes de la Policía Local tratan de determinar las circunstancias en las que se produjo el suceso.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife

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