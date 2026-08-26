Apartan del voleibol a Sebastián, el entrenador detenido por agredir a una jugadora en Las Palmas de Gran Canaria

El club de voleibol en el que entrenaba Sebastián R. L., el joven de 22 años detenido por agresión sexuala una jugadora de 17 a la que entrenó durante dos temporadas, ha rescindido el contrato tras tener conocimiento de lo ocurrido. Los hechos denunciados tuvieron lugar a finales de 2025 en el domicilio del investigado, situado en Las Palmas de Gran Canaria, y fue la propia víctima quien comunicó lo que habría sufrido a la Policía Nacional.

El sospechoso, de nacionalidad colombiana, también es jugador profesional y ha pasado por el CV Playas de Cartagena, donde conoció a la denunciante, y por el SUAC Canarias, formación en la que entrenaba hasta la fecha. Sin embargo, este último club emitió un comunicado el pasado 20 de agosto en el que condenaba sus acciones.

"Queremos comunicar el cese inmediato y la rescisión de contrato de Sebastián R. L. tras lo ocurrido en el día de ayer", expresaba la equipación en sus redes sociales. "Nuestro club no permite ni tolera, bajo ninguna circunstancia, este tipo de acciones o comportamientos, al considerar que no tienen cabida dentro de la ética, la filosofía y la forma de entender el deporte y la enseñanza que defendemos desde nuestra fundación", subrayó.

Reacciones al arresto

El SUAC Canarias remarcó que "mantiene un firme compromiso con los valores, el respeto, la responsabilidad y el ejemplo, principios fundamentales sobre los que se construyó" su proyecto deportivo y formativo y que "deben ser respetados por todas las personas que formen parte" de la entidad.

"Por este motivo, y siendo consecuentes con nuestros principios, la dirección del club ha adoptado la decisión de proceder a su cese con efecto inmediato y a la rescisión de su vinculación contractual con la entidad", concluye el comunicado.

Trayectoria profesional

En el campo de juego, Sebastián R. L. desempeñaba funciones de receptor en el club de voley playa de Cartagena, un puesto que le valió el ascenso al primer equipo en 2024 tras una fase previa en el segundo que terminó por convertirle en campeón regional y subcampeón en la fase de ascenso a la categoría nacional.

Entrenó en la formación murciana hasta 2025, cuando fue fichado en Canarias y estableció su domicilio habitual en la capital grancanaria. Tras su arresto, pasó a disposición judicial de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, que continúa las pesquisas.